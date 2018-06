La Comunitat de Madrid torna a denunciar a l'Audiència Nacional irregularitats al Canal d'Isabel II per 8,9 milions

La Comunitat de Madrid ha tornat a interposar una denúncia a l'Audiència Nacional, en el marc del cas Lezo, en què acusa qui va ser la mà dreta de l'expresident Ignacio González a Llatinoamèrica, Edmundo Rodríguez, dels delictes d'administració deslleial, falsedat comptable i apropiació indeguda de 8,9 milions d'euros del Canal d'Isabel II. Així ho han confirmat a Europa Press fonts del govern regional, que han explicat que es tracta d'una denúncia interposada per l'executiu que presideix el popular Ángel Garrido davant el jutjat d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional que investiga el cas Lezo, fruit d'una auditoria realitzada per Grant Thornton.

Com han avançat 'El Mundo' i la Cadena Ser, la comunitat madrilenya, per mitjà d'Inassa, va sol·licitar a l'empresa auditora "la determinació de l'existència de possibles operacions fraudulentes" de les activitats que es van desenvolupar a Colòmbia. El resultat de la investigació indica que hi ha "evidència de la comissió de nous delictes, fins ara no compresos en la investigació, per part de l'investigat Edmundo Rodríguez Nebot" durant la seva etapa com a gerent de l'empresa i accionista majoritari de Triple A.

Les mateixes fonts han detallat que s'ha detectat que durant una etapa amb Edmundo Rodríguez al capdavant es van estar encarregant uns treballs que mai es van arribar a realitzar, cosa que va produir una descapitalització de la companyia. En declaracions a TVE, Garrido ha sostingut que això formava part del "treball habitual" dels gestors del Canal d'Isabel II. "Ja hi va haver una primera denúncia, que després va configurar el cas Lezo. Els auditors i els encarregats de revisar si van descobrint coses que creuen que són irregularitats, les posen en coneixement de la fiscalia o del jutjat perquè s'actuï en conseqüència", ha traslladat.