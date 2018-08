La Comunitat de Madrid ja va detectar irregularitats en el màster de Casado el 2013

El vicepresident de la Comunitat de Madrid, Pedro Rollán, ha reconegut aquest dimarts que la Fundació Madri+d –que depèn de la conselleria d'Educació madrilenya– ja va detectar el 2013 irregularitats en el màster de la Universidad Rey Juan Carlos que van cursar tant l'actual president del PP, Pablo Casado, el 2008-2009 com l'expresidenta de la Comunitat de Madrid Cristina Cifuentes el curs 2011-2012.

En declaracions als mitjans de comunicació des de Cadalso de los Vidrios, als afores de la ciutat, Rollán ha confirmat així la informació que ha avançat avui la SER. Ara bé, el PP ha volgut matisar-ho poc després i ha assenyalat, segons cita Efe, que l'informe de la fundació datava del curs 2013 i que els cursos de Casado i Cifuentes eren anteriors.

D'acord amb la informació de la SER, la Fundación Madri+d va alertar d'irregularitats en el màster relacionades amb el reconeixement de crèdits i amb opacitat en la gestió. A més, assenyalaven que no quedava clar si el màster era presencial o semipresencial perquè a la "web hi diu una cosa i a la memòria de verificació una altra".

Rollán ha puntualitzat que aquest tipus d'informes "no són vinculants" i que es fan cada quatre anys per revisar "els temaris, els continguts i els procediments" de les titulacions a les universitats madrilenyes. El marge que es dona és de quatre anys per fer una millora, però ha afegit que la universitat el 2014 va decidir deixar d'oferir el màster perquè ja "no hi tenia interès". Per això ha assenyalat que la Comunitat de Madrid no va poder intervenir en l'assumpte.