Comuns Federalistes s'oposa a la "impunitat" per als líders independentistes al judici

El mateix dia que Elisenda Alamany ha anunicat que abandona la militància de Catalunya en Comú i el grup parlamentari, el sector del partit més allunyat de l'independentisme ha emès un dur comunicat en què s'oposa a la "impunitat" dels encausats en el judici contra el Procés al Tribunal Suprem. "Té raó qui diu que això no s'arregla ficant la gent a la presó, però tampoc s'arregla amb un «aquí no ha passat res»", considera Comuns Federalistes, una de les famílies que conviuen en la complexitat dels comuns, encapçalada per l'exdirigent d'ICV José Luis Atienza.

En el text, l'espai deixa clar que no considera presos polítics els encausats en presó preventiva, a diferència del relat que defensa Ada Colau i la resta del partit. "El que es jutja no és la bondat de les persones ni de les seves idees, sinó els seus actes, no les seves opinions sinó els seus fets, si s'han saltat o no les normes provocant una col·lisió democràtica al país", apunta. Tot i considerar el judici al Suprem la constatació del "fracàs de la política", Comuns Federalistes considera que ha de ser una "oportunitat per demostrar que la justícia serveix per ajudar a resoldre els conflictes i no a agreujar-los".

"Exigim a la justícia equanimitat, objectivitat i mesura, que es mantingui aliena al soroll de la desraó, sense lloc per a la venjança que exigeixen uns, ni per a la impunitat que reclamen uns altres", conclou aquest sector dels comuns.