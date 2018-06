Comuns Federalistes es presenten per trencar "l'ambigüitat" de Catalunya en Comú amb el Procés

Comuns Federalistes ha donat el tret de sortida a la campanya de les eleccions primàries a la direcció de Catalunya en Comú (CatComú) amb un acte al Centre Cívic Torre Llobeta de Barcelona, davant una cinquantena de persones, entre els quals l'excap de files de Catalunya Sí que es Pot al Parlament Lluís Rabell. Els seus aspirants a la coordinació, José Luis Atienza i Maribel Ibáñez, han subratllat les seves tesis "no independentistes" i federalistes, davant "l'ambigüitat" del partit amb el Procés. "Vam néixer per treure el federalisme de la clandestinitat", ha assegurat el candidat a la coordinació bicèfala José Luis Atienza, que ha apuntat que aquest corrent és el que defensa amb totes les lletres la idea de l'encaix de Catalunya dins d'una Espanya federal. "Abans quan posaves tercera via al Twitter només et sortia el Duran i Lleida", ha apuntat Atienza, vinculat a ICV.

Aquest sector dels comuns va sorgir amb motiu del referèndum, moment en què va fer públic un manifest assegurant que no s'havia de participar en l'1-O. "En la memòria quedarà el referèndum com a conflicte, com a argument de part, i no com a lloc pacífic de trobada", ha assenyalat el cap de llista de Comuns Federalistes. En la seva intervenció, ha recordat que el seu full de ruta no és un referèndum per votar 'no' a la independència, sinó celebrar un referèndum sobre la reforma constitucional que doti Catalunya de més autonomia.

L'espai federalista considera que CatComú ha tingut una posició "ambigua", en paraules de Maribel Ibáñez, que fa tàndem amb Atienza a la candidatura, en relació a la qüestió nacional. Es presenten assegurant que són l'única llista que deixa clar quin és el seu posicionament, després que els comuns "legitimessin la DUI amb el lliri i l'espelma a la mà", ha anotat Atienza. Els dos aspirants han carregat contra el partit que volen representar i han asseverat que als comuns "és més fàcil presentar-se a la direcció que parlar de política".

En la cursa de les primàries parteix com a favorita la candidatura Construïm en Comú, encapçalada per Ada Colau i Xavier Domènech, i també hi participa Desbordem, vinculada al corrent anticapitalista dels comuns. Aquesta candidatura farà una primera presentació aquest dimarts a Lleida i divendres una altra a Barcelona, mentre que la llista de Colau i Domènech continua en silenci.