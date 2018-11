Els comuns donen suport a la comissió d'investigació sobre la casa reial

Els comuns, juntament amb JxCat i ERC, donen suport a impulsar la comissió d'investigació al Parlament sobre presumptes "activitats delictives" de las casa reial. En la presentació de la proposta, el vicepresident del Parlament, Josep Costa (JxCat), ja va donar per descomptat que la proposta tiraria endavant comptant amb la mateixa majoria amb la qual es va aprovar una proposta de resolució dels comuns que demanava l'abolició de la monarquia, la qual va prosperar amb el suport dels comuns, JxCat, ERC i la CUP.

"Hi ha una majoria suficient per aprovar aquesta comissió, perquè no quedin impunes i sense control polític les activitats de persones vinculades a la Família Reial", va insistir Costa. De moment, però, La CUP està estudiant el document, han explicat diverses fonts cupaires a Europa Press, però la comissió té els vots garantits per tirar endavant perquè compta amb els 32 diputats d'ERC, els 30 de JxCat i els 8 dels comuns.

Podem, ERC, el PDECat, Compromís i Bildu ja van presentar la proposta de crear una comissió d'investigació al Congrés sobre les finances del rei emèrit Joan Carles fruit de les revelacions de la seva examant Corinna zu Sayn-Wittgenstein, que va posar de manifest davant de l'excomissari Villarejo. Els vots en contra de PP, el PSOE i Cs, però, van fer que la iniciativa no prosperés.