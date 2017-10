Emoció i llàgrimes després de la declaració de la República

Aplaudiments, emoció i algunes llàgrimes. Així ha sigut l'esclat dels centenars de persones que seguien la proclamació de la República al Parlament des de les pantalles gegants a l'exterior del Parc de la Ciutadella. La Maite, de 69 anys, no pot contenir el plor: "Els meus pares eren republicans i és un homenatge per a tothom que va lluitar", assegura. Ella, com l'Esperança, confien que la independència de Catalunya serà duradora i lamenten que el govern de l'Estat no hagi permès a la població votar en un referèndum amb condicions normals.

Des de primera hora del matí, ciutadans s'han aplegat als voltants del Parc de la Ciutadella responent a la crida de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i d'Òmnium de mobilitzar-se pacíficament i cívicament per defensar les institucions catalanes. Alguns s'hi quedaran encara després de la proclamació, mentre que una altra bona part dels concentrats es dirigeixen cap a la plaça Sant Jaume, on a les 18 h hi ha convocat un acte de l'ANC per celebrar la festa de la proclamació de la República.

540x306 Celebració amb cava després de la proclamació de la República / N. M. Celebració amb cava després de la proclamació de la República / N. M.

El Felip i la Blanca no han dubtat a comprar una ampolla de cava per celebrar la República Catalana. "Fins i tot hem comprat les copes de vidre, perquè l'ocasió ho mereixia", apunta la parella, que s’ha ajuntat amb més amics per celebrar la declaració. Tot i que dubtaven que s'acabés proclamant, han vingut a les 12 del migdia per donar suport als diputats independentistes. "Fa molt temps que lluitem per la República", han insistit. "No hem fet l'amor per pudor", asseguren, entre somriures

Els crits de suport al Govern s'han alternat durant tot el matí amb càntics com 'Els segadors' i 'L'estaca'. També han sovintejat les crides per la llibertat dels presidents d'Òmnium, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, empresonats des de fa més d'una setmana a Madrid. "No esteu sols", cridaven molts dels presents, que han rebut amb forts aplaudiments l'entrada de centenars d'alcaldes a la Ciutadella per seguir el ple des de dins del Parlament.

La Concha i el Josep Manuel estaven entre els concentrats i asseguraven que se sentien “molt neguitosos”. “Estem emocionats, però creiem que això pot portar conseqüències molt greus”, apuntava el matrimoni abans que el ple hagués començat. Tots dos, però, han assegurat la seva confiança en el president Puigdemont.

540x306 Alcaldes rebuts amb aplaudiments a l'entrada de la ciutadella / FRANCESC MELCION Alcaldes rebuts amb aplaudiments a l'entrada de la ciutadella / FRANCESC MELCION

Després de veure el ple del Parlament aquest dijous, la Pilar, la Lia i la Júlia van decidir que aquest divendres no anirien a classe per donar suport a la decisió que prengui la cambra. Estudiants de dret de 19 anys, donen suport a la DUI, diuen, perquè estan "fartes de tot el que passa" i perquè volen deixar de ser espanyoles. Tot i així, asseguren que tenen por de les conseqüències que pot tenir el 155. "Tenim por de la força que pugui aplicar l’Estat després del que va passar l’1-O", apunten.

Aparcats al passeig Lluís Companys hi ha 11 tractors provinents del Maresme. "Els pagesos hem de venir amb tractors i fer força de país", apunta Dalmacio Ramon, un dels pagesos, que assegura que ho van decidir ahir a la nit. Es tracta de la quarta vegada que van a Barcelona amb tractor i assegura que a la cinquena potser ja hauran d'anar "més lluny”.