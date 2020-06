Conchi Abellán tria el diputat Lucas Ferro com a portaveu de Podem

Una setmana després que la militància triés Conchi Abellán com a nova coordinadora general de Podem Catalunya, aquest divendres el nou consell ciutadà s'ha reunit per primera vegada. La primera trobada ha sigut telemàtica i ha servit per aprovar el nou consell de coordinació (l'executiva del partit), que encapçalarà Abellán i que tindrà el diputat Lucas Ferro com a nou portaveu de l'organització i Pedro Sáez, militant de Podem i En Comú Podem a Mataró, com a responsable d'organització. La també diputada al Parlament Yolanda López serà la responsable d'acció institucional.

En total, la nova executiva del partit la formaran tretze persones i és el nucli que comandarà Podem durant els pròxims mesos. Repetiran algunes de les persones que ja formaven part de l'executiva actual, com el responsable de municipalisme, Marcos Galante. S'hi incorporaran dos membres de la Confluència Jove, les joventuts de l'espai de l'esquerra alternativa, Víctor Vela i Raquel Vernedas.

Totes les seves decisions, però, hauran de ser ratificades pel consell ciutadà, un òrgan que està format majoritàriament per membres de la candidatura d'Abellán (de les 28 cadires, 26 són de la llista de la nova coordinadora general). La llista de Noelia Bail només va obtenir dos llocs al consell ciutadà, un per a ella mateixa i l'altre per a Toni Barbarà. Bail s'encarregarà de portar l'àrea d'internacional, mentre que Barbarà portarà sanitat. Cap dels dos, però, formarà part de l'executiva. El pròxim consell ciutadà es reunirà l'11 de juliol.

Tots els membres del consell ciutadà s'encarreguen d'alguna àrea sectorial. L'únic que no tindrà cap cartera però formarà part del consell ciutadà serà l'històric militant de Podem Vicenç Navarro, que ja té responsabilitats a nivell estatal i també treballa en la vicepresidència que ostenta Pablo Iglesias al govern espanyol.

Abellán, la candidata avalada per Pablo Iglesias, va guanyar les primàries de la formació per un ampli marge (el 64% dels vots) i es va imposar a Noelia Bail. Abans el primer duel entre les dues aspirants a liderar la formació lila l'havia guanyat Bail, que es va imposar a Abellán en les primàries per les llistes al Parlament. D'aquesta manera, mentre Abellán comandarà el partit, Bail serà la candidata del partit al Parlament dins de la llista de coalició que comparteixen amb els comuns d'Ada Colau.

En la intervenció en obert que ha fet Abellán, la nova líder de la formació lila ha cridat a la unitat del partit i també de les "forces del canvi" per construir una alternativa al Govern de la Generalitat de cara a les pròximes eleccions. Tindrà a les seves mans liderar l'encaix amb Catalunya en Comú després de cinc anys de refredament. Podem, ha dit, ha de construir al costat dels comuns "una resposta a Catalunya, un espai que torni a fer del catalanisme una força d'integració popular i que faci de la Generalitat una institució al servei de la gent".