Conchi Abellán guanya les primàries de Podem i liderarà el partit a Catalunya

Conchi Abellán serà la nova líder de Podem Catalunya. La candidata oficialista, que s'havia presentat amb l'aval del líder estatal, Pablo Iglesias, s'ha imposat amb el 64% dels vots (2.961) per davant de l'ex secretària general Noelia Bail, que ha obtingut el 23% dels sufragis (1.872). Per darrere seu han quedat Manuel Galiñanes, amb el 7% dels vots (323), i Albert Bastida, amb el 4% (222). Abellán guanya, així, el segon round amb Bail després d'haver perdut el primer fa poques setmanes. En les primàries per triar els candidats a les llistes al Parlament, l'ex secretària general es va imposar per menys de 200 vots de diferència. D'aquesta manera, Bail serà la candidata lila al Parlament mentre que Abellán passarà a pilotar el partit. En total, en aquest procés participatiu han votat 4.595 inscrits, una participació molt per sota de la de les primàries al Parlament, en què van votar 5.900 inscrits.

Conchi Abellán serà la cinquena coordinadora general que tindrà Podem Catalunya en cinc anys de vida i posarà fi, així, al mandat d'un any i mig de Noelia Bail. El sector oficialista passarà a dirigir el partit lila dos anys després de la dimissió de Xavier Domènech. La també diputada al Parlament agafarà les regnes de la formació després de ser una de les persones que va demanar el cessament de Bail com a secretària general al febrer –i que la direcció estatal va acceptar– per engegar un procés de renovació en tots els òrgans del partit a Catalunya. Abellán ja havia format part de l'executiva de Xavier Domènech, que va dimitir el setembre del 2018 de la secretaria general.

El consell ciutadà també estarà completament en mans del sector oficialista. De les 28 cadires que hi havia en joc, 26 se les ha emportat la candidatura d'Abellán, i entre els seus membres hi ha l'històric dirigent del partit Vicenç Navarro i els diputats al Parlament Lucas Ferro i Yolanda López. Les altres dues cadires seran per a Noelia Bail –que, a banda de presentar-se com a coordinadora general, també es va presentar per formar part del consell ciutadà– i Antonio Barbará, també de la candidatura de Bail. N'ha quedat fora l'activista Diosdado Toledo, que formava part de la llista de Bail. El consell de garanties serà format íntegrament per membres de la candidatura d'Abellán.

A partir d'ara, la nova coordinadora general pilotarà una organització que després de cinc anys encara no ha aconseguit l'estabilitat. Damunt la taula hi haurà reptes com ara revifar el teixit territorial després de la patacada de les últimes eleccions municipals, pacificar un partit massa acostumat a les turbulències i solucionar conflictes que ja s'han convertit en crònics com és l'encaix amb els comuns. Precisament, amb la victòria d'Abellán segurament s'aplanarà el camí per arribar a una entesa amb Catalunya en Comú, perquè la proposta de coordinació que ha fet la nova líder de Podem va en la línia del que defensen els comuns. De fet, durant tota la campanya, Abellán ha rebut l'aval de tots els dirigents dels comuns, com ara Jéssica Albiach, que havia fet campanya en favor seu.