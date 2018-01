Condemna de sis mesos de presó a un tuitaire per dir que "posaria una bomba sota Rajoy"

260x366 La seu de l’Audiència Nacional, per on han passat diverses persones acusades d’enaltiment del terrorisme. / WIKIPÈDIA La seu de l’Audiència Nacional, per on han passat diverses persones acusades d’enaltiment del terrorisme. / WIKIPÈDIA

Nova condemna de presó per a un tuitaire. Aquest cas, un jove que va tuitar els missatges amb només 22 anys i que, segons reconeix el tribunal, van tenir una "mínima" incidència. L'Audiència Nacional l'ha condemnat a sis mesos de presó per un delicte d'enaltiment del terrorisme per haver arribat a demanar que se li posés una bomba a Mariano Rajoy i que va publicar comentaris vexatoris cap a les víctimes d'ETA, tot i mostrar penediment i "real aflicció" per la seva actuació.

El tribunal de la secció quarta de la sala penal ha condemnat José C.V. a sis mesos menys de presó dels que demanava la fiscalia en tenir en compte que l'acusat va reconèixer els fets des de la fase d'instrucció i va demanar perdó reiteradament a les víctimes d'ETA.

No obstant això, els jutges també assenyalen en la seva sentència que "les manifestacions exculpatòries no poden ser tingudes en compte per eximir-lo de responsabilitat penal, ja que les paraules proferides no poden estar emparades en la llibertat d'expressió".

També sostenen que l'acusat -que tenia 22 anys quan va publicar els comentaris- va difondre missatges "en lloança d'ETA i en menyspreu i burla" de les víctimes, "i va fer reiterada i persistent mofa" dels atemptats que van patir i, per tant, va tenir una "actitud d'enaltiment, irrespectuosa i humiliant".

Una incidència "mínima" dels comentaris

No obstant això, la sala estima al seu torn la petició de les parts de condemnar-lo a la pena inferior pel fet que la incidència dels comentaris que va difondre va ser "mínima" i que José C.V. va demostrar una "real aflicció" pels fets.

"Gora ETA, em cago en Déu (...) posaria una bomba a la llotja del Bernabéu, sota Rajoy i per Cap d'Any"; "Falten trets al clatell", i "Carrero Blanco, primer astronauta" van ser alguns d'aquests comentaris que, segons va dir l'acusat en el judici, va esborrar després.

La sala creu que la confessió de l'acusat i "l'important elenc probatori" practicat durant el judici demostra "la realitat d'aquelles expressions enaltidores i humiliants" en què "s'enalteix l'activitat terrorista d'ETA i es menysprea significades víctimes", com Miguel Ángel Blanco, Carrero Blanco i Irene Villa.

Durant la seva declaració com a acusat, José C.V. va tornar a demanar perdó a les víctimes a les quals va vexar amb els seus comentaris i va dir que va publicar "la primera barbaritat" que li va passar pel cap en un moment de "cabreig, idiotesa i criaturada".