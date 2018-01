Condemnada a un curs d'igualtat la dona que va desitjar que violessin Arrimadas

La dona que va desitjar que la líder de Ciutadans Inés Arrimadas fos violada en grup i va titllar de "maricona" el dirigent socialista Miquel Iceta en uns missatges publicats al seu Facebook ha acceptat una pena de quatre mesos de presó, que podrà eludir si segueix un curs de drets humans i igualtat.

En una sentència de conformitat, la internauta, que després de publicar els seus missatges ofensius en Facebook va demanar disculpes a Arrimadas, ha estat condemnada per un delicte contra la integritat moral i ha acceptat els fets pels quals l'acusava la fiscalia, cosa que ha evitat que se celebrés el judici.

En la seva sentència, que és ferma, el titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona acorda deixar en suspens la pena de quatre mesos de presó acceptada per l'acusada a canvi que la dona no torni a delinquir durant els pròxims dos anys i participi en un curs de drets humans, igualtat i no discriminació per motius de gènere i ideològics, impartit pel departament de Justícia.

L'acusada va ser denunciada per Inés Arrimadas després que el 3 de setembre publiqués al seu compte de Facebook un missatge en el qual titllava de "gossa fastigosa" la líder de Ciutadans a Catalunya i li desitjava que quan sortís a la nit la violessin "en grup".

La dona, treballadora temporal de la societat de taxacions immobiliàries Tinsa i que va ser acomiadada arran dels seus comentaris, va publicar aquests missatges ofensius en el fil d'un debat televisiu sobre el procés independentista a Catalunya, en el qual van participar a més el líder del PSC, Miquel Iceta; el del PPC, Xavier García Albiol, i Javier Nart, de Ciutadans.

En referència a aquest debat, la condemnada va publicar al seu Facebook: "Quin debat més bonic: la puta barata, el mongol, la maricona dolenta, l'avortament del diable i l'advocat defensor de terroristes d'Isis defensant que no es voti, esclar". Davant la repercussió que van tenir els seus missatges de Facebook, la condemnada va suprimir el seu perfil a la xarxa social i va transmetre les seves disculpes a Arrimadas a través de la seva cap de gabinet, afegeix la decisió judicial.

La sentència que l'acusada ha acceptat sosté que, amb els seus comentaris, la dona va actuar "amb ànim de menyscabar la dignitat de les dones en general i en particular la de la representant del partit polític Ciutadans, Inés Arrimadas, a qui també pretenia difamar per rebutjar el seu pensament polític".