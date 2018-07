L'Audiència Nacional condemna a fins a set anys de presó als onze acusats del cas Pretòria

La Sala Penal de l'Audiència Nacional ha condemnat a penes de fins a 7 anys i 1 mes de presó als onze acusats en el judici de l'Operació Pretòria. Es tracta del judici per les actuacions en operacions urbanístiques desenvolupades durant els anys 2002 a 2009 a les localitats de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres i Badalona.

En la sentència, els magistrats de la Secció Segona, condemnen als acusats per delictes de tràfic d'influències, prevaricació administrativa, suborn, falsedat documental i blanqueig de capitals. Els exconsellers de la Generalitat Macià Alavedra i Lluís Prenafeta, han estat condemnats un 1 any, 11 mesos i 27 dies de presó per delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals en aplicar les "atenuants de dilacions indegudes i de confessió". Per tant, no han d'ingressar a presó. El cas és que la Fiscalia Anticorrupció va rebaixar la seva petició de pena de 6 anys i 10 mesos a 2 anys de presó per a Prenafeta i Alavedra, després de l'acord de conformitat al qual van arribar al començament del judici.

L'exdiputat del PSC Luis Andrés García Sáez, "Luigi", ha estat condemnat a 7 anys, 1 mes i 27 dies de presó, mentre que l'exalcalde d'aquesta formació a Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, se li ha imposat la pena de 5 anys, 8 mesos i 28 dies de presó. Per la seva banda, l'exregidor Manuel Dobarco ha estat condemnat a 8 anys i 6 mesos d'inhabilitació.

A tots els acusats, els jutges els apliquen l'atenuant "de dilacions indegudes" per la durada del procediment, de vuit anys i vuit mesos fins a la data de la sentència. El Tribunal destaca "l'envergadura de la causa", amb una sentènci de 1370 pàgines.

La sentència, en els seus fets provats, relata com entre els anys 2002 i 2009 a les localitats de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres i Badalona els condemnats van participar en diverses operacions urbanístiques que buscaven "l'obtenció d'elevats rendiments econòmics per a promotors i inversors particulars". Assegura també que es propiciaven "importants beneficis i comissions, no emparades en altres activitats comercials lícites" i assegura que es "van ingressar directament en els seus patrimonis o bé van ser canalitzats a través d'intermediaris , testaferros o societats administrades o controlades pels mateixos".