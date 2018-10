El Congrés segueix el camí del Senat i reprovarà la ministra de Justícia

El Congrés dels Diputats està a punt de seguir el mateix camí que el Senat i previsiblement reprovarà aquest vespre la ministra de Justícia, Dolores Delgado, per la seva relació amb el comissari jubilat José Manuel Villarejo, que està en presó preventiva per delictes de blanqueig de capitals i prevaricació, entre d'altres. Aquesta reprovació, registrada pel Partit Popular, i debatuda i votada aquesta nit al Congrés dels Diputats tirarà endavant pel suport de Ciutadans i gràcies a l'abstenció d'Units Podem.

"No tenen cap legitimitat per donar lliçons d'ètica i no donarem suport al PP en la petició", ha assenyalat la portaveu de Podem al Congrés, Ione Belarra, confirmant així la seva abstenció. En declaracions abans de la junta de portaveus, la diputada ha argumentat que el PP va emparar i avalar "les clavegueres de l'Estat" quan Jorge Fernández Díaz estava al capdavant del ministeri de l'Interior i va permetre que es fabriquessin "informes falsificats per atacar oponents polítics, com els independentistes o el mateix Pablo Iglesias".

Els populars fa setmanes que pressionen Sánchez per fer fora Delgado de l'executiu socialista per les gravacions en un dinar el 2009 difoses a la web moncloa.com en què apareixien també el jutge inhabilitat Baltasar Garzón i Villarejo. En aquestes converses, la ministra -que en aquell moment era fiscal- comentava haver vist durant un viatge a Colòmbia com companys jutges i fiscals havien estat amb menors. Delgado també va ser testimoni de la confessió de Villarejo sobre que era propietari d'un prostíbul per extorsionar a alts càrrecs, segons les gravacions de moncloa.com.

El PP, però, també demana la dimissió de la ministra de Justícia pel que consideren un "trist full de serveis". En la moció, la formació conservadora retreu a Delgado que no hagi tingut "una voluntat de defensar fermament la justícia espanyola", en referència al cas de la defensa de l'Estat al jutge Pablo Llarena en la demanda civil presentada a Bèlgica per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. Els populars també li reproven no haver desautoritzat la delegada del govern a Catalunya, Teresa Cunillera, quan es va posicionar "a favor de l'indult dels polítics empresonats".

La segona reprovació

Delgado ja es va convertir el passat 25 de setembre en la primera ministra reprovada del govern de Pedro Sánchez. El PP va aconseguir, gràcies a la seva majoria absoluta al Senat, tirar endavant la reprovació de Delgado. Ara no li caldrà. L'abstenció de Podem aplanarà la moció del PP i els socialistes es queden així gairebé sols en la defensa de la gestió de la crisi que va fer la ministra de Justícia. Segons la ministra portaveu de l'executiu espanyol, Isabel Celaá, el seu govern està sent víctima d'una "campanya d'assetjament" i un "cacera" per part del PP i Ciutadans. Si Sánchez hagués deixat caure Delgado, s'hauria convertit en la tercera dimissió en poc més de tres mesos del seu executiu, després de la marxa inicial del titular de Cultura, Màxim Huerta, per un cas de frau fiscal, i de la ministra de Sanitat, Carmen Montón, per plagiar el treball de final de màster.