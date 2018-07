El Congrés bloqueja la compareixença de Montero per explicar les filtracions sobre Joan Carles I

La mesa del Congrés de Diputats ha rebutjat aquest dimecres la compareixença de la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, registrada pel diputat d’Units Podem Alberto Garzón, per explicar la informació que té Hisenda sobre les filtracions de la conversa de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, en les quals apuntava a un presumpte blanqueig i cobrament de comissions del rei emèrit espanyol Joan Carles de Borbó.

El PSOE, el PP i Cs han fet servir la seva majoria per impedir la citació de la ministra, i han assegurat que s'emparaven en una resolució dels lletrats que cridava a deixar fora del Congrés les investigacions sobre el Borbó perquè tenia inviolabilitat durant la seva etapa de regnat.

Els representants de Podem, amb tot, argumenten que la inviolabilitat podia afectar alguns dels presumptes delictes comesos per l’exrei, com el de suborn, però en cap cas es podia aplicar a delictes fiscals com el blanqueig de capitals.

El partit manté la intenció de crear una comissió d’investigació al Congrés sobre les filtracions, malgrat que tampoc té el suport imprescindible dels socialistes.

El PSOE i Podem, socis d’estabilitat després de la moció de censura, han xocat en les últimes hores per aquest motiu i també per l’anunci del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de no publicar les dades dels defraudadors que es van acollir a l’amnistia fiscal.