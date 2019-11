Unides Podem s'abstindrà en el decret contra la 'república digital catalana', que s'aprovarà gràcies al PP

Unides Podem s'abstindrà finalment en la convalidació del decret llei contra la república digital catalana, que es votarà avui a la diputació permanent del Congrés. Els vots favorables del PP i Cs permetran que es convalidi un decret aprovat pel consell de ministres del govern en funcions. Podem ha demanat a la ministra d'Economia, Nadia Calviño, que inclogui modificacions a la diputació permanent del Congrés de Diputats. La ministra ha dit que "pren nota" dels canvis proposats i Podem s'abstindrà amb l'esperança que el decret "compti amb més garanties judicials i protegeixi les llibertats i drets fonamentals", segons han indicat fonts del partit al diari ARA. Compromís, JxCat, el PNB i Bildu hi votaran en contra. Vox també votarà en contra del decret.

Durant l'exposició del decret, Calviño no ha esmentat ni una sola vegada la república digital catalana, malgrat que va ser el detonant de l'aprovació "amb urgència" del decret, com va reconèixer quan el va avançar el president en funcions Pedro Sánchez. Al document, de fet, es parla dels fets ocorreguts "en alguns llocs d'Espanya" sense fer menció als aldarulls i manifestacions convocades per les xarxes a Catalunya arran de la sentència, que van derivar en detencions a manifestants i operacions policials contra Tsunami Democràtic.

Quan falten només 24 hores perquè comencin les negociacions entre ERC i el PSOE per a la investidura, la diputada republicana Montserrat Bassa ha qualificat la mesura de " llei mordassa digital" i ha afirmat que "legitima la retallada de llibertats de tota la ciutadania". També ha advertit que permet a l'Estat "censurar fotos, vídeos o censurar webs i punxar infraestructures" de vegades de manera "arbitrària". En un gest de complicitat amb Tsunami Democràtic, Bassa ha afirmat: "No poden frenar el tsunami de solidaritat del nostre poble"."No hi haurà estabilitat política mentre no abordin de manera política els conflictes de naturalesa política", ha afegit. "Amb cada política repressiva, ens venen més ganes d'obtenir la independència".

Tant la representant d'Esquerra com la de JxCat, Laura Borràs, han advertit la similitud d'aquest decret amb polítiques repressives de règims autoritaris. Borràs ha afirmat que s'emmarca en un "estat tecnòfob". El diputat del PNB Mikel Legarda i el portaveu de Compromís, Joan Baldoví, han equiparat el decret a la llei mordassa i a la invasió de les xarxes de "països com la Xina".

Abans de la votació, la portaveu d'Unides Podem al Congrés, Irene Montero, ha expressat que el seu grup estava "preocupat sobre els drets fonamentals" que pot vulnerar el decret del govern que s'ha de convalidar contra la república digital i que atorga a l'executiu la possibilitat d'intervenir pàgines web sense ordre judicial si posen en risc la seguretat. Fonts d'En Comú Podem explicaven a l'ARA que hi va haver "negociacions" fins a última hora per poder modificar el decret i que si no s'aconseguia introduir les modificacions hi votarien en contra.

El decret, aprovat pel consell de ministres del 31 d'octubre, obligarà també que tots els servidors d'internet que utilitzin les diferents administracions a Espanya –incloent-hi la Generalitat– estiguin localitzats a la Unió Europea i no en paradisos fiscals. Podem s'ha mostrat favorable a aquesta mesura.