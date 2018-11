El Congrés tramita una iniciativa per igualar el salari de policies i guàrdies civils amb els cossos autonòmics

El Congrés de Diputats ha aprovat prendre en consideració la iniciativa promoguda per l'associació de policies Jusapol per a l'equiparació salarial entre funcionaris dels diferents cossos policials de l'Estat i que demana, per tant, apujar les retribucions a policies i guàrdies civils i igualar-les a la resta de cossos autonòmics (Mossos, Policia Foral de Navarra i Ertzaintza).

La iniciativa ha comptat amb el suport del PP, el PSOE, Cs i Podem i el vot en contra del PDECat, ERC i el PNB. Es tracta d'una iniciativa legislativa popular (ILP) impulsada per Jusapol i que ha recollit 550.000 signatures per portar-les al Congrés. L'associació, que agrupa policies i guàrdies civils, ha tallat aquest matí el carrer davant del Congrés de Diputats.

✔Ya hemos pasado la noche, miles vienen de camino xq #YoApoyoILPJusapoL hoy es un día de ilusión, de toneladas de ilusión

✔Hoy sobre las 20:30 se vota en el @Congreso_Es un trámite crucial de la #ILPJusapoL , acompáñanos en la plaza del congreso, aquí estamos

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciat aquest migdia a través de Twitter que, des de la seva formació, votarien a favor d'aquesta iniciativa legislativa popular.