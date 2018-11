El Congrés aprova la reforma que permetrà tancar webs sense autorització judicial per acabar amb la pirateria

La Comissió de Cultura del Congrés ha aprovat, aquest dimarts, per unanimitat la reforma de la llei de Propietat Intel·lectual en la qual es recullen mesures contra la pirateria, com el tancament de webs sense necessitat d'autorització judicial, o iniciatives per un major control de les entitats de gestió de drets i posar fre a pràctiques com les de 'La Rueda'.



El text, que passarà ara al Senat, inclou la modificació pactada per PP, PSOE i Ciutadans, a l'article 195 de la norma, que estableix que "l'execució de la mesura de col·laboració dirigida al prestador de serveis, amb independència de quina sigui la seva naturalesa, no requerirà 'l'autorització judicial prevista a l'article 122 bis de la llei reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-administrativa".



Aquest canvi suposa deixar el tancament d'aquestes pàgines en mans de la Secció Segona de la comissió de la propietat intel·lectual, la coneguda com comissió SINDE per la ministra Angeles González Sinde del govern socialista de Zapatero. És a dir, dependrà d'un òrgan executiu i no d'un judicial.



El PP, PSOE i Ciutadans també han pactat, en aquest cas amb Units Podem, una desena d'esmenes que s'han inclòs en el text en fase de ponència. Les més destacades són les que es refereixen a la negociació de tarifes entre els usuaris de la propietat intel·lectual - ràdios i televisions- i entitats de gestió - SGAE, AIE o AGEDI-, ja que s'afegeix una regulació en cas de desacord entre ambdues parts.



En aquests casos, diu la nova llei, els usuaris hauran de pagar, en tot cas, el 100% de l'última tarifa acordada o, a falta d'un acord anterior, el 50%. "Fins que es resolgui el conflicte, s'entendrà, provisionalment, que l'obligació de pagament ha estat complida i, en el que es refereix a dret exclusiu que pogués ocórrer amb el dret de remuneració, concedida l'autorització per l'ús d'aquest dret exclusiu", apunta la redacció.

CANVIS EN ELS ESTATUTS DE LES ENTITATS DE GESTIÓ

Les entitats de gestió també s'han vist afectades en aquesta reforma. En concret, s'han canviat els seus estatuts i els seus òrgans de control interns. En aquest últim cas, es determina que aquelles persones que recaptin anualment una xifra igual o superior a 100 milions d'euros en l'exercici anual anterior, estaran obligades a nomenar com a membres de l'organisme de control a un nombre de tercers independents igual al nombre de membres de l'entitat de gestió que integren aquest òrgan.



Quant als estatuts, s'estableix que el règim de vot no permetrà que es produeixin concentracions majoritàries en poder d'un nombre reduït de membres, si això constreny la democràcia interna o altera d'alguna forma la llibertat d'actuació de l'assemblea general. A més, s'haurà de vetllar perquè aquells titulars de drets que pertanyin a empreses usuàries no ocupin llocs als òrgans de govern, ni participin en les preses de decisió en què pugui existir un conflicte d'interessos.



De la mateixa manera, són aquestes entitats les quals protagonitzen la mesura acordada per les formacions al Congrés per frenar pràctiques com 'La Roda', la trama integrada per diversos socis de la SGAE que registrava de forma fraudulenta modificacions d'obres originals (i per tant lliures de drets d'autor) sense variació alguna de les autèntiques per ser emeses en programes nocturns de televisió.



En la reforma, es determina que les entitats de gestió adoptaran les mesures necessàries, també la fixació de topes de repartiment quan sigui procedent, per evitar que les obres rebin quantitats desproporcionades en relació als rendiments comercials o d'audiència que es produeixin durant la seva explotació. En concret, s'estableix que no se superarà en cap cas el 20% del total recaptat per un cas intensiu, quan la radiodifusió en els que el valor comercial per l'ús de les obres i prestacions protegides sigui testimonial per absència d'audiència significativa.

UNITS PODEM CONTRARI AL TANCAMENT DE WEBS

Tots els grups que han intervingut al debat d'aquest dimarts han destacat l'actitud de diàleg i consens que s'ha viscut en els mesos de feina d'aquesta reforma. El portaveu de Cultura del PP, Emilio del Río, ha assenyalat que l'objectiu que tots els partits estiguin "raonablement satisfets" amb el text, s'ha aconseguit.



Units Podem ha valorat la majoria dels punts inclosos en aquesta nova llei, encara que ha alertat de la necessitat d'una reforma integral d'aquesta matèria, "que no incorri en la presumpció de culpabilitat" associada a les novetats tecnològiques, segons ha explicat el seu portaveu de Cultura Eduardo Maura. Maura mostra així la seva disconformitat amb el canvi realitzat a l'article 195 sobre el tancament de webs.



Finalment, el portaveu d'ERC en aquesta comissió, Xavier Eritja, ha assenyalat que es tracta d'un text que avança cap a un nou model, encara que ha qüestionat la capacitat del país per adaptar-se als canvis socials, econòmics i tecnològics, entre d'altres.