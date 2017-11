El Congrés renova la quota basca amb cinc vegades més oposició que fa tres anys

La quota basca i la renovació del concert econòmic del qual gaudeix el País Basc s'ha aprovat aquest dijous al Congrés amb els vots en contra de cinc vegades més diputats que fa tres anys, quan es va votar per últim cop la llei de finançament. El 'no' de Ciutadans i de Compromís -en protesta per l'infrafinançament valencià- han suposat una negativa del 10% de la cambra baixa espanyola, amb 36 diputats. Això suposa un ascens fulgurant respecte al 2% de vots contraris que va obtenir el 2014, quan s'hi va oposar només UpyD.

La quota basca que va ser negociada pel PP i el PNB a canvi del suport dels nacionalistes bascos als pressupostos generals de l'Estat del 2017, contenen una disminució en 500 milions d'euros de la quantitat que paga el govern basc a l'Estat a canvi dels serveis prestats a la comunitat autònona, i el reconeixement d'un deute de Madrid amb Bilbao de 1.400 milions d'euros ha estat titllat pel partit dAlbert Rivera com un "privilegi" amb el qual s'havia d'acabar. El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha assegurat que no és cap privilegi sinó una "singularitat de l'Espanya plural". Per això ha defensat el seu vot favorable. També hi ha donat suport el PSOE i la resta de partits nacionalistes, inclosos els independentistes catalans.

"Quan hi ha lleialtat i respecte a la llei, qualsevol acord és possible. Aquest acord beneficiarà el País Basc i l'interès general d'Espanya, pel seu contingut econòmic i perquè contribueix a l'estabilitat del país", ha afegit el ministre durant el debat parlamentari.

La renovació de la quota basca arriba mentre està obert el debat del finançament autonòmic, que el govern espanyol es va comprometre a renovar durant aquest any, però que Montoro ja admès que no es podrà tancar com a mínim fins a l'any que ve, per la falta de suports parlamentaris.

Avantsala dels pressupostos?

L'aprovació també arriba quan el debat sobre els pressupostos generals de l'Estat del 2018 està obert. El ministre d'Hisenda ha volgut deslligar l'aprovació de la quota dels comptes estatals, tot i que el suport del PNB s'albira també necessari per aprovar-los, després que el PSOE mantingui la intenció de votar-hi en contra. En declaracions als mitjans de comunicació als passadissos del Congrés, Montoro ha dit que espera que el retorn a la "normalitat" a Catalunya, després de les eleccions del 21 de desembre pugui desbrossar el camí per als comptes, que estan bloquejats perquè el PNB no en vol ni parlar mentre l'aplicació de l'article 155 estigui en vigor.