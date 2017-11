El Congrés reprova Dastis per “mentir” sobre el castellà a l’escola

El Congrés dels Diputats ha reprovat avui el ministre d’Exteriors, Alfonso Dastis, per “mentir pública i deliberadament sobre el no ensenyament del castellà a l’escola pública catalana”, en referència a unes declaracions a la televisió francesa CNews en què va assegurar que a les escoles catalanes no s’ensenya castellà.

PSOE, Units Podem, PDeCAT, PNB i Bildu han donat suport a aquest punt de la iniciativa d’ERC, que s’ha aprovat amb 176 vots a favor i 165 en contra (PP i Cs). Els mateixos grups han aprovat també un altre punt de la proposta dels republicans perquè el Congrés manifestés el seu suport “al model d’Escola Catalana i a la immersió lingüística que tants bons resultats ha donat per a la cohesió social a Catalunya”. En canvi, el PSOE ha evitat que s’aprovés l’últim punt, que instava el president espanyol a “cessar immediatament” Dastis “per negligència deliberada en la projecció exterior de l’Estat espanyol”.

En la defensa de la iniciativa, el diputat d’ERC Joan Olòriz ha reclamat el cessament “d’una persona que s’ha desqualificat per dirigir la diplomàcia espanyola”. ERC ha criticat durament que s’hagi citat a declarar professors catalans que han estat cridats a declarar per haver obert debats sobre l’1-O, i que es “banalitzi” també la “violència feixista” a Catalunya sense que hi hagi “cap procés judicial obert”. També el diputat del PDECat Jordi Xuclà ha reclamat al PP que “no toqui” la convivència a Catalunya ni utilitzi “la mentida del relat de la manipulació de les criatures”.

El diputat d’En Comú Podem Joan Mena ha afirmat que la presència de persones educades al sistema català a la seva formació i a Cs demostra que l’escola catalana no adoctrina. “Són vostès els que somien amb poder utilitzar el sistema educatiu per adoctrinar els alumnes amb les seves polítiques de divisió que posen en risc la cohesió social a Catalunya per als pròxims 40 anys”, ha dit en referència a Cs.

Malgrat que el PSOE ha fet un discurs molt dur contra els republicans per aquesta iniciativa, ha acabat donant suport als dos primers punts del text. El diputat socialista Manuel Cruz ha afirmat que la seva formació no s’oposa a que el català sigui “el centre de gravetat del sistema educatiu”, però ha afirmat que la moció d’ERC busca “extreure rèdit polític de l’educació” amb “llàgrimes de cocodril” després de destrossar la “convivència” a Catalunya.

PP i Cs s’han oposat obertament a la moció. El diputat de Cs Toni Roldán ha criticat “l’adoctrinament” a les aules i ha posat en dubte que el sistema educatiu català sigui un “model d’èxit”. Roldán ha acusat la immersió de “polititzar” i promoure una escola “provinciana i tancada”. S’hi ha sumat el PP, que a través de la diputada Sandra Moneo ha afirmat que el “consens lingüístic” que demana ERC “només existeix en la seva ment” i el sistema educatiu català “menysprea els que es resisteixen a ser abduïts”. Ha acusat l’independentisme “d’utilitzar els nens per imposar un sistema educatiu basat en mentides”.