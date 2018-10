El Congrés obre la porta a suprimir els delictes d'odi, d'injúries a la corona i enaltiment del terrorisme

Els partits que van donar suport a la moció de censura contra Mariano Rajoy tornen a fer pinya aquest dimarts al Congrés. Aquest cop per obrir un polèmic debat a la cambra baixa: la reforma del Codi Penal per suprimir els delictes d'enaltiment del terrorisme, d'injúries a la corona, d'odi i contra als sentiments religiosos, que han crescut de forma exponencial els últims anys. Tant el PSOE, com ERC, el PDECat, el PNB, Compromís i EH Bildu s'han compromès a votar a favor aquest vespre -amb molts matisos- de la presa en consideració d' una proposició de llei del grup confederal d'Units Podem, presentada per Esquerra Unida (IU), per suprimir aquests delictes.La iniciativa és de màxims, però tots els grups -especialment el socialista- ja han avançat que presentaran "moltes esmenes".

Per a Units Podem, l'actual via penal per aquests delictes provés de la dictadura i "emmordassa i reprimeix la llibertat d'expressió", permetent que es criminalitzin conducte com enviar missatges a través de les xarxes socials, cantar rap, utilitzar la imatge d'un Crist i publicar-la a les xarxes socials, criticar al rei o xiular a l'himne espanyol en presència dels reis. La iniciativa defensa així que tots aquests articles siguin derogats per protegir el dret fonamental a la llibertat d'expressió perquè són "tipus penals totalment obsolets, no ajustats a la Constitució i impropis d'una democràcia desenvolupada".

Durant la presentació a l'hemicicle, el líder d'IU, Alberto Garzón, ha volgut fer reflexionar els diputats recordant-los que fa 15 anys no existien tants casos judicials per aquests delictes. "Què ha passat a espanya per què els mateixos jutges reaccionaris que abans estaven incòmodes per aquests temes ara ho vegin convenient?", s'ha preguntat.

El PSOE presentarà "moltes esmenes"

Però la portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra, ha volgut puntualitzar que és necessari obrir aquest debat en una societat "moderna i avançada" i que s'està parlant d'una reforma del Codi Penal que pot acabar sent més acotada un cop acabi la tramitació parlamentària. El Congrés tot just ha aprovat la presa en consideració de la llei i s'haurà d'obrir una ponència perquè tiri endavant tenint en compte el paquet d'esmenes de cada partit. Ja en el debat en el ple, el diputat socialista Gregorio Cámara ha anunciat que votaran a favor però que examinaran "amb tot el rigor i profunditat" i formularan "totes les esmenes necessàries".

Tant el PP com Ciutadans ja han deixat clar des d'un primer moment que hi votarien en contra. De fet, els dos partits conservadors tenen iniciatives presentades que busquen revitalitzar encara més aquests delictes. "No empararem els que han fet de l'odi a Espanya la seva raó de ser, perquè seria tant com humiliar el conjunt dels espanyols", ha dit el diputat de Ciutadans Ignacio Prendes durant el debat a l'hemicicle, considerant que ERC ha fet de la "crema de banderes o d'exemplars de la Constitució un esport".

Al seu torn, el diputat del PP Leopoldo Barrera de los Rios ha dit que "a diferència d'un PSOE vergonyós", votarien en contra de la mesura perquè no en comparteixen el títol. "No és per protegir la llibertat d'expressió sinó una barra lliure a la impunitat pels que agredeixen la llibertat d'expressió en contra dels nostres símbols i institucions tribalitzant delictes d'odi", ha assenyalat.