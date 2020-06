El Congrés preveu votar dijous que ve el suplicatori de Laura Borràs

El Congrés decidirà previsiblement el dijous de la setmana que ve, 25 de juny, si autoritza o no l'aixecament de la immunitat com a diputada de la portaveu de Junts a la cambra espanyola, Laura Borràs. Està previst que demà dijous es reuneixi un altre cop la comissió de l'Estatut del Diputat, després que Borràs hi comparegués la setmana passada, la qual aprovarà un dictamen que s'elevarà previsiblement al ple de la setmana que ve, segons l'esborrany de l'ordre del dia que ha difós aquest dimecres el Congrés.

No fa ni un mes, el Tribunal Suprem va demanar el suplicatori al Congrés per continuar la investigació de la portaveu de Junts, de la qual se sospita que hauria comès prevaricació, malversació de fons públics i falsedat documental, durant la seva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes. Ella ha negat en tot moment les irregularitats i ha atribuït les sospites a la "persecució política" que diu estar patint per part de les institucions de l'Estat.