Vint-i-dos membres del Consell d'Europa defensen els drets polítics dels independentistes catalans

El dret a la representació política de Catalunya arriba al Consell d'Europa. Vint-i-dos dels seus membres de dotze nacionalitats diferents –el formen quaranta-set països– han firmat una declaració que carrega contra les autoritats espanyoles per negar la condició d'eurodiputat a Oriol Junqueras i no garantir-ne la seva immunitat. Els 22 impulsors de la declaració simbòlica són membres de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa (PACE) i són majoritàriament del Grup Socialista i del Unified European Left Group (UEL).

El text registrat al Consell també menciona el cas de Carles Puigemont i Toni Comín. Denuncia que tenen la immunitat parlamentària garantida en "tots els països de la Unió Europea excepte a Espanya, on no està garantida per les autoritats estatals tal com haurien de fer". A més, el text també fa referència als casos de Jordi Sànchez, Josep Rull, Jordi Turull i Raül Romeva, que s'han quedat sense escó a causa d’una "sentència controvertida" del Suprem, que ha estat "fortament qüestionada per diverses organitzacions internacionals", diuen.

A més, celebren l’anunci de diàleg entre el nou govern espanyol i el català com una possible "solució constructiva" al conflicte. Fan referència, d'aquesta manera, a la taula de diàleg que van acordar el PSOE i ERC i la continuïtat de la qual va perillar dijous, tot i que finalment el president espanyol, Pedro Sánchez, va confirmar que la mantenia malgrat l'anunci d'una pròxima convocatòria d'eleccions catalanes.