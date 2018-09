El Govern celebrarà el consell executiu de l'1-O a Sant Julià de Ramis

El Govern celebrarà el consell executiu del dilluns 1 d'octubre a Sant Julià de Ramis. Segons ha avançat TV3 i han confirmat fonts governamentals a l'ARA, l'executiu català es reunirà en aquest municipi, símbol de la repressió de l'1-O perquè va ser el primer on la Guàrdia Civil va carregar un cop van obrir els col·legis.

Aquest municipi –d'on és veí Carles Puigdemont i on aquell dia havia de votar– va ser escenari d'una de les càrregues més dures de la jornada, en què la Guàrdia Civil va entrar per la força dins del pavelló per endur-se'n les urnes. Va ser la prova que l'Estat estava disposat a tot per evitar el referèndum, i la primera de moltes altres càrregues que es van produir durant el dia.

La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, ja va anunciar dimarts després de la reunió del consell executiu que el Govern es reuniria a Sant Julià de Ramis de manera extraordinària el dilluns 1 d'octubre.