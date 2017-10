El Consell de Garanties Estatuàries considera que l'aplicació del 155 no pot incloure el cessament del Govern

El Consell de Garanties Estatuàries (CGE) ha emès un dictamen en què qüestiona les mesures que comportaran l'aplicació de l'article 155 si el Senat el valida. Els juristes consideren que les mesures que es puguin adoptar a l'empara de l'article 155 no poden tenir "finalitat sancionadora". En aquest sentit, el dictamen adverteix que les mesures que s'han posat damunt la taula "no podrien incloure el cessament del president i del Govern de la Generalitat, la limitació de les funcions essencials del Parlament, ni tampoc l'adopció de mesures generals d'intervenció de la Generalitat".

Els set membres del CGE afirmen que les mesures "han de ser tan poc lesives com sigui possible per a l'autonomia política". L'Estat, segons els juristes, "no pot alterar la capacitat de la Generalitat de recórrer tant contra les normes amb rang de llei com contra les disposicions inferiors estatals que es consideri que vulneren les competències previstes a l'Estatut". Així, el CGE defensa que cal preservar l'autogovern, amb mesures com la "possibilitat d'interposar recursos d'inconstitucionalitat i conflictes de competència per part del Parlament i el Govern amb el dictamen preceptiu del Consell de Garanties Estatuàries".

Després de remarcar que cal que la cambra alta verifiqui "de manera irrefutable la concurrència dels supòsits que justifiquen l'aplicació d'aquest precepte constitucional", els set membres del CGE consideren que les mesures que se'n derivin "no poden comportar una modificació del model de distribució de competències entre l'Estat i la Generalitat". En aquest sentit, adverteix que "si les mesures alteren temporalment el normal funcionament del sistema institucional, no poden comportar una reforma o modificació de l'autonomia".