El Consell de Garanties jutja inconstitucional el cessament del Govern a través de l'article 155

El Consell de Garanties Estatutàries qüestiona l'ús de l'article 155 fet per Mariano Rajoy. En concret, l''òrgan consultiu de la Generalitat li retreu el cessament de l'executiu català decretat el mateix dia de la declaració d`independència -el 27 d'octubre- per ser "inconstitucional". En concret, el Consell de Garanties Estatutàries -amb set vots a favor i un en contra- interpreta que aquesta decisió no respecta "els principis de gradualitat i proporcionalitat" que preveu la Constitució.

El Consell de Garanties apunta que, un cop dissolt el Parlament, el cessament del Govern no era "una mesura necessària o indispensable" per assolir els objectius que perseguia el 155. De fet, el dictamen de l'ens consultiu sí avala la convocatòria d'eleccions catalanes per part de Mariano Rajoy, ja que interpreta que constitueix l’opció, entre les disponibles, menys lesiva amb el principi d’autonomia

política perquè facilita la restitució plena de l’autogovern en el termini més breu.