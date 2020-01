El Consell per la República vol convertir en multitudinari l’acte del 29 de febrer a Perpinyà

Entre 50.000 i 100.000 persones. Aquesta és la xifra que el Consell per la República espera aplegar a Perpinyà el pròxim 29 de febrer en l’acte amb què l’expresident Carles Puigdemont vol celebrar les últimes victòries judicials que li permetran ser a la capital del Rosselló fruit de la immunitat. De fet, l’ANC, que col·labora en l’organització de l’acte amb Òmnium, ja fa setmanes que treballa amb la logística per portar gent amb autobusos des de totes les comarques del país després de refusar mobilitzar les bases en el desembarcament de l’expresident al Parlament Europeu per les reticències del mateix Consell.

Això explica que l’espai triat finalment per fer el míting hagi sigut l’exterior del recinte firal del Parc de les Exposicions, amb capacitat per a 100.000 persones, i que s’hagi descartat l’estadi Aimé Giral, on juga l’USAP, perquè només hi caben 14.500 assistents. La delegació del Consell per la República nord-catalana confia que sigui el segon acte més multitudinari de la història de Catalunya Nord després de la manifestació de viticultors del 1907, que va reunir 170.000 persones.

L’acte, que comptarà també amb la presència dels els exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí –que podrà ser eurodiputada després del 31 de gener, quan el Brexit sigui efectiu– ha estat batejat com La República al centre [del món], en un gest de complicitat amb la famosa sentència de Salvador Dalí que situava l’estació de tren de Perpinyà com el centre del món.

Sense risc de detenció

L’alcalde de la ciutat, Jean-Marc Pujol, que es va oferir per fer de mediador l’octubre del 2017 per la seva amistat amb Puigdemont de quan era alcalde de Girona, s’ha posat a disposició dels promotors de la mobilització per fer "tot el que calgui" per a l’organització de l’acte. Tot i la cooperació entre Madrid i París en matèria d’extradicions, la portaveu del govern francès, Sibeth Ndiaye, va deixar clar que la policia francesa no es planteja detenir l’expresident en una entrevista al diari L’Indépendant. “Puigdemont és diputat al Parlament Europeu i té immunitat parlamentària”.