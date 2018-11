EN DIRECTE: El consell de ministres tramita la proposta de reforma de la Constitució per limitar els aforaments

El consell de ministres ha donat llum verda aquest divendres a tramitar l'avantprojecte de llei de reforma de la Constitució per suprimir els aforaments als diputats del Congrés, senadors i el govern espanyol en cas de delictes fora de l'exercici de les seves funcions. La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, compareix en roda de premsa per explicar-ne els detalls. Sigui com sigui, es tracta d'una reforma que només afecta el 0,25% del total d'aforats i no inclourà una llista dels delictes de corrupció que podrien excloure's de l'aforament, tal i com va demanar l'informe del Consell d'Estat.

L'avantprojecte de llei arriba més de dos mesos després que Pedro Sánchez anunciés la mesura amb la intenció de girar full a la polèmica per la seva tesi doctoral. Llavors va dir que es tractaria d'una reforma exprés de la Constitució en només 60 dies, però el més calent està a l'aigüera. La reforma encara haurà d'aconseguir l'aval del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) per acabar al Congrés, previsiblement, el febrer.