Constitució s’escriu amb ‘c’ de Ciutadans

La primera sorpresa quan un entra a l’acte que ha organitzat Ciutadans a Barcelona amb motiu dels 40 anys de la Constitució és que cap dels tres ponents la va votar. Inés Arrimadas i Albert Rivera encara no havien nascut, i l’únic que ja corria per aquest món, Manuel Valls, vivia a França. La segona, que gairebé no es parla de la carta magna. Durant la primera hora pràcticament no s’hi fa referència. Més que una festa d’aniversari de la Constitució, l’acte muta en una reivindicació encesa dels valors de Ciutadans.

Hi ajuda que en arribar a l’Auditori del Conservatori del Liceu, Valls, Arrimadas i Rivera s’hi han trobat un concert improvisat. Els estudiants que s’hi concentren per protestar contra l’acte els insulten en totes les notes del pentagrama. La sort que es manifestin contra tu aprenents de músic, però, és que hi ha trombons i un repertori variat que va de L’hora dels adeus a l’himne de la República.

El concert, que Rivera enregistra amb el mòbil quan arriba, és un regal per als tres ponents, que l’exhibiran a l’inici de l’acte com una mostra que a Catalunya “no només s’ha de celebrar la Constitució sinó que cal defensar-la”. I a fe de Déu que Cs està disposat a fer-ho. Tant, que fins i tot Valls, que diu que té “ADN republicà”, enalteix la figura del rei. “Si he de triar entre Pablo Iglesias o Felip VI, ho tinc clar”, reblarà més tard Rivera, que diu que té la sort de ser de la generació “que va néixer amb la Constitució sota el braç”. No detalla si va ser ja aleshores quan va aprendre a brandar-la contra l’independentisme. “Gràcies a ella vam poder aturar els fets de fa un any”, dirà Arrimadas.

L’actualitat, però, passa per sobre de les commemoracions. Les tibantors entre Valls i Rivera per un possible pacte amb Vox a Andalusia es palparan ben aviat. L’ex primer ministre francès advertirà durant l’acte Rivera que “no pot haver-hi cap acord amb populistes o independentistes” i que “no s’ha de donar espai” a fenòmens com Vox. “No s’hi pot jugar”, avisarà abans de recordar que Ciutadans forma part de l’ALDE -que dilluns ja va mostrar la seva preocupació per l’auge de la ultradreta a Andalusia-. Rivera, que avui sí que inclourà Vox entre els populistes enmig d’una llarga llista que va de Trump a Bolsonaro, passant pels independentistes i Podem, dirà que no n’hi ha prou amb criticar aquests fenòmens, sinó que cal “construir” una alternativa. Una alternativa que, explicarà, Ciutadans només pot forjar governant -no concreta si, precisament, gràcies als vots populistes-: “La gent demana que governem”, argumentarà.

Contra el “guerracivilisme”

Abans de marxar, però, Rivera marcarà distàncies amb Vox i intentarà reivindicar-se com “la revolució moderada” davant “l’ambient guerracivilista” que, diu, s’està instal·lant a Espanya. Una Espanya d’extrems -on, argumenta, el PSOE es mimetitza amb Podem i el PP amb Vox- en què cal que Ciutadans s’obri pas com “la casa comuna dels constitucionalistes”. “Qui ens havia de dir fa 12 anys (quan es va crear el partit) que estaríem en aquesta situació”, apuntarà Rivera. Al final ha resultat que l’efemèride a recordar era el naixement de Ciutadans. Amb c de Constitució. Això sí.