El Constitucional ajorna al 9 de gener l'admissió a tràmit del recurs de Podem contra el 155

El president del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, va decidir ajornar al ple del 9 i el 10 de gener del 2018 el recurs d'Units Podem contra l'aplicació "fraudulenta" de l'article 155 de la Constitució espanyola a la comunitat autònoma de Catalunya.

El citat partit va presentar el recurs el dilluns 4 de desembre. En principi, el president tenia previst iniciar el tràmit d'admissió en el ple d'aquest dimarts, 19 de desembre.

El recurs, impulsat a Units Podem per la confluència catalana En Comú Podem, qüestiona jurídicament les decisions prèvies que va adoptar el consell de ministres per posar-lo en marxa i l'acord del Senat que el va aprovar. El procés que va portar a l'aplicació de l'article 155 hauria suposat, segons el recurs, una extralimitació legal que va provocar "la modificació 'de facto' de l'Estatut i de l'autogovern de Catalunya".

González Rivas, que, en la seva condició de president del TC, confecciona l'ordre del dia, va considerar que el debat sobre l'admissió a tràmit començaria aquest dimarts i es perllongaria al ple d'aquest dijous, dia de les eleccions autonòmiques.

Això conduiria a difondre la notícia, és a dir, l'admissió a tràmit del recurs, a mig matí de dijous, moment en què els electors acudien a les urnes.

González Rivas va considerar, segons fonts pròximes al TC, un altre motiu per ajornar l'estudi del recurs: la diputació permanent del Parlament ja ha rebut l'informe sol·licitat al Consell de Garanties Estatutàries sobre l'aplicació del 155. I basant-se en aquest informe, la diputació s'afanya a presentar un recurs contra l'aplicació de l'article 155 davant el Constitucional.

Per tant, l'assumpte quedarà per al primer ple convocat per als dies 9 i 10 de gener de l'any que ve. Catalunya, doncs, marcarà també l'agenda al començament del nou exercici.