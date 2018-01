El TC es reafirma: desestima les al·legacions de JxCat i manté el veto a la investidura a distància

El Tribunal Constitucional (TC) no es mou. El ple, reunit d'urgència aquest dimarts al migdia, ha decidit en una reunió de poc més d'una hora desestimar les al·legacions presentades per Junts per Catalunya i no aixecarà les mesures cautelars imposades dissabte sobre la investidura de Puigdemont ( podeu consultar aquí el text complet de la providència). Manté així que Puigdemont no pot ser investit a distància i que per fer-ho físicament des del Parlament necessita l'aval del jutge instructor del Tribunal Suprem en la causa per rebel·lió, Pablo Llarena.

El Tribunal Constitucional ha tornat a actuar per unanimitat en la resposta al Procés. En la providència adoptada considera que en cap cas s'està causant indefensió als diputats perquè el seu "dret de defensa ha quedat degudament preservat en acceptar-se la seva personació en el procediment". El ple es reafirma així en el fet que "ha de respectar la potestat de l'article 161.2 de la Constitució que atribueix al govern [espanyol]", que permet a Rajoy recórrer les resolucions i decisions de les comunitats autònomes. A més, de nou adverteix tots els poders públics -en un missatge per a Roger Torrent- que han de complir els pronunciaments del tribunal.

L'alt tribunal no ha resolt encara sobre l'admissió a tràmit dels recursos presentats pel govern espanyol divendres passat ignorant la recomanació del criteri de Consell d'Estat. En el ple maratonià de dissabte es va decidir optar per una via inèdita: imposar mesures cautelars malgrat no resoldre encara sobre l'admissió a tràmit.

La decisió del TC ha guanyat importància aquest matí, quan el president del Parlament, Roger Torrent (ERC), ha decidit ajornar el ple d'investidura a l'espera que el ple de l'alt tribunal es pronunciés. Al Parlament encara li queda una altra via: dissabte se li van concedir deu dies per demanar la inadmissió a tràmit dels recursos del govern espanyol. Els serveis jurídics ja estan treballant-hi, però encara no han enviat res al TC.

La jugada de Torrent ha agafat per sorpresa l'alt tribunal, segons destaca Ernesto Ekaizer. El president del Parlament evita 'desobeir', però alhora queda el dubte de si comença a córrer el rellotge de cara a eleccions anticipades amb l'ajornament del ple d'investidura.