Constituïda la comissió d'investigació del 155 al Parlament sense Cs i amb recels del PSC i el PP

El Parlament ha constituït aquest dimarts al matí la comissió d'investigació sobre l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya. Tots els grups a la cambra han participat en la sessió constitutiva a excepció de Cs, i els altres dos partits constitucionalistes, el PSC i el PP, han volgut expressat els seus recels amb la iniciativa. La comissió ha aprovat, de moment, que el president sigui el diputat de JxCat Toni Morral. Carles Riera (CUP) en serà el vicepresident i Gemma Espigares (ERC), la secretària.

En una breu sessió de tràmit, Morral ha explicat que la comissió "ha de conèixer i donar a conèixer el que ha suposat el 155" per a Catalunya, tant "els impactes polítics" com els "institucionals" i les "repercussions en el terreny social", i ha demanat que aquesta tasca es pugui dur a terme de manera "eficient". Riera ha anat un pas més enllà, i ha demanat investigar "com l’estat espanyol, per defensar-se, decideix rebaixar el nivell de democràcia". Un objectiu, ha dit, en el qual cal "entretenir-se".

En aquest sentit, el diputat del PP Santi Rodríguez ha deixat en l'aire en quina mesura participaran els populars en aquest "entreteniment amb recursos públics" que considera que és la comissió del 155. Rodríguez, de fet, ha proposat que els partits presentin directament les conclusions a la comissió del 155 perquè "segur que alguns grups ja les tenen redactades". "A menys que l’objectiu sigui fer un escarni públic", ha dit.

Gemma Geis (JxCat) i Magda Casamitjana (ERC) han negat que tinguin les conclusions redactades i han assegurat que la comissió ha de servir per parlar de tot i escoltar tots els grups, tinguin l’opinió que tinguin sobre la intervenció a Catalunya. "Al marge de qui tingui la raó", ha afegit Elisenda Alamany (Catalunya en Comú - Podem), que ha recordat a Rodríguez que en algunes comissions d'investigació de corrupció també es podrien haver redactat les conclusions a priori, per "l'evidència", però que igualment han tirat endavant.

Recollint el guant dels partits sobiranistes, des del PSC Alícia Romero ha demanat "transparència" a la comissió del 155 i una "mirada àmplia i oberta" per analitzar també si la intervenció de la Generalitat "va tenir alguna conseqüència positiva". "Si no, preguntin-l'hi a algun ajuntament", ha dit, i ha criticat que la comissió es plantegi d'entrada amb una visió exclusivament negativa de la intervenció autonòmica de Catalunya.

Fonts de Cs, que no ha participat en la sessió, s'han limitat a dir que el mateix dia en què es va decidir al ple crear la comissió també es va rebutjar una proposta seva "per crear una comissió sobre discapacitat". Sigui com sigui, sense la formació taronja, i amb la incògnita del PP, la comissió es tornarà a reunir el dia 20 de novembre. Els grups, però, tenen fins al dia 16 per presentar les seves propostes de pla de treball i compareixences. La comissió avançarà en paral·lel al comissionat del 155 impulsat pel Govern i encapçalat per Pau Villòria.