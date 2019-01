Torra viatjarà als EUA per fer una conferència al Martin Luther King Institute

El president de la Generalitat, Quim Torra, viatja aquest cap de setmana als EUA per assistir dilluns al Martin Luther King Institute i participar en una missió empresarial acompanyat per la consellera d'Empresa, Àngels Chacón. El director fundador del Martin Luther King Institute, Clayborne Carson, ha convidat el president a impartir una classe conjunta a la Universitat de Standford al vespre –hora catalana– de dilluns i, unes hores més tard, Torra pronunciarà una conferència al Martin Luther Kink Jr. Research and Education Institute. Un col·loqui amb els assistents clourà l'acte conjunt en aquesta institució. Aquest viatge es produeix quatre mesos després que Carson denunciés que la seva opinió sobre el conflicte català fos citada "erròniament", en una entrevista amb un digital espanyol, cosa que va provocar una polèmica política arran del que havia comentat el director fundador de la institució.

Però el president de la Generalitat no només visitarà als EUA per assistir al Martin Luther King Institute. Més enllà de l'agenda política i simbòlica, Torra aprofita el viatge per fer missió empresarial i econòmica de la mà de Chacón. Així, el viatge oficial començarà diumenge al vespre –matinada en hora catalana– amb un sopar a San Francisco amb directius catalans d'empreses nord-americanes. Després del dilluns més acadèmic i de visita al Martin Luther King Institute, el president passarà el dimarts a Silicon Valley, on està previst que visiti diverses empreses, sobretot de l'àmbit tecnològic, i mantingui una reunió de treball amb els directius d'algunes companyies del sector dels videojocs.