Corinna afirma que Joan Carles I li va reclamar el 2014 els diners que li havia donat quan va abdicar

Corinna Larsen, examant de Joan Carles I, va enviar una carta al cap de la Casa del Rei el 5 de març del 2019 en la qual assegurava que el rei emèrit li havia demanat el 2014, després d'abdicar, que li "tornés" els més de 60 milions d'euros que li havia transferit dos anys abans des de la fundació Lucum. Uns diners que l'Aràbia Saudita va ingressar al compte suís de la fundació panamenya per la suposada mediació del monarca en la construcció de l'AVE a la Meca.

Segons informa El Mundo, Corinna va dir a l'advocat Jaime Alfonsín, cap de la Casa de Rei, que ella s'havia negat a tornar al rei emèrit aquesta quantitat "per evitar potencials acusacions per delictes financers" i que, després d'això, el rei emèrit es va enfadar. Segons aquesta informació, Joan Carles I la "va acusar falsament d'haver-li robat els seus béns" i va desencadenar una campanya de difamació contra ella en col·laboració amb el CNI.

Corinna va escriure aquesta carta a Alfonsín amb l'objectiu de "proporcionar informació d'interès per als reis", Felip VI i Letícia, i per "obrir un canal confidencial de comunicació amb la casa reial i els seus representants legals". L'amiga especial de Joan Carles I va explicar al cap de la Casa del Rei en aquesta carta del 2019 que volia "de bona fe" que "s'acabés la campanya de difamació i intimidació que patia des de feia set anys". Segons ella, aquesta campanya difamatòria havia causat "episodis vergonyosos per a la casa reial" i, per tot això, proposava un "diàleg constructiu com a primer pas per conciliar els interessos de les dues parts".

Corinna assegura que ella no va sol·licitar en cap moment aquests diners, als quals no podia renunciar, segons un document, i que per evitar delictes va rebutjar tornar-los tal com li va demanar el monarca el 2014 després d'abdicar. El rei emèrit va cancel·lar el seu compte amb els diners de la societat panamenya després de l'escàndol de la cacera d'elefants a Botswana l'abril del 2012, i al juny va fer una transferència dels fons de Lucum a Corinna per valor d'uns 60 milions, el que quedava llavors en el compte, després de gastar bona part dels diners amb retirades mensuals de més de 100.000 euros.

Felipe González defensa el rei emèrit i dubta de les acusacions

Enmig d'aquestes noves revelacions, l 'expresident del govern espanyol Felipe González ha demanat respectar la presumpció d'innocència del rei emèrit i també el seu "llegat històric, que no esborraran aquestes circumstàncies". L'expresident socialista ha dit que no es pot donar total validesa al que diguin "un policia corrupte o una senyora tal", en referència a l'excomissari Villarejo i a Corinna. En una entrevista a 'TVE' aquest divendres al matí, González ha defensat que l'exmonarca va fer "serveis fantàstics" a Espanya i ha destacat que va tenir un "comportament constitucional" abans que s'aprovés la Constitució. Segons González, hi ha una campanya contra el règim del 78, que també l'afecta a ell.

Al debat s'hi ha afegit e l secretari d'Estat d'Espanya Global, Manuel Muñiz, que ha conclòs que la situació del rei emèrit no està impactant negativament la imatge d'Espanya i que "se'l recorda en molts llocs per la seva important tasca en la transició espanyola". Sobre els escàndols que l'esquitxen, Muñiz s'ha limitat a assenyalar que el tema està en mans de les autoritats judicials i que s'han de respectar els procediments. Així mateix, ha opinat que "el millor ambaixador" d'Espanya en aquests moments és el rei Felip.