El Congrés suspèn l'activitat 15 dies i convocarà un ple telemàtic per al 24 de març amb mesures urgents

El Congrés de Diputats suspèn l'activitat durant quinze dies pel coronavirus, però el poder legislatiu no frena del tot. La junta de portaveus de la cambra baixa ha decidit celebrar un ple telemàtic el pròxim 24 de març per convalidar tots els reials decrets urgents que vencen abans de finals de mes. La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha explicat que tots els diputats rebran una circular en què s'explicarà com procedir amb el vot telemàtic. Només hauran d'acudir al Congrés el pròxim 24 de març els representants dels partits que vulguin intervenir.

En una compareixença sense preguntes, Batet ha volgut deixar clar que el Congrés no es tanca. De fet, està prevista per al pròxim dimarts una nova reunió de la mesa del Congrés i de la junta de portaveus per decidir com es manté l'activitat sense que els diputats vagin físicament a les comissions. S'avaluaran fórmules per "millorar la capacitat d'actuació" de la cambra baixa tenint en compte la crisi del coronavirus i el degoteig de positius dins de la classe política. Dimarts va transcendir el del número dos de Vox, Javier Ortega Smith, i ahir dimecres el de l'expresidenta del Congrés i exministra de Sanitat, Ana Pastor, actualment membre de la mesa. Avui tot el govern espanyol s'ha fet la prova del coronavirus després que donés positiu la ministra d'Igualtat, Irene Montero. També està aïllada la seva parella, el vicepresident segon del govern espanyol Pablo Iglesias.

"El Congrés no es tanca sinó que queda operatiu per a qualsevol assumpte urgent", ha insistit Batet, que ha aparegut sola a l'escriptori de la cambra a comunicar la decisió. Després que la Moncloa hagi anunciat el positiu d'Irene Montero, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha ajornat la seva intervenció prevista a la comissió de Sanitat de la cambra. La junta de portaveus ja va suspendre dimarts d'urgència la sessió plenària d'aquesta setmana després que els 52 diputats de Vox comuniquessin que per precaució arran del contagi d'Ortega Smith no acudirien al Congrés.

Tot i la decisió, tant el PP com Ciutadans han seguit reclamant la compareixença urgent del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a la cambra per donar explicacions de la gestió pel coronavirus. La Moncloa ha decidit restringir les rodes de premsa del president: ara es faran per streaming i els periodistes hauran d'enviar les preguntes telemàticament.