La crisi del coronavirus desgasta el govern espanyol: el PSOE i UP baixen lleugerament i el PP puja, segons el CIS

El desgast per la crisi del coronavirus comença notar-se en la coalició de govern, segons l'últim baròmetre del CIS, que analitza la gestió de la crisi del coronavirus. El desgast, però, és lleu. El PSOE es manté com a primera força amb un 31,2% d'estimació de vot a més de deu punts del PP, baixat amb tot set dècimes percentuals respecte l'enquesta del març. El PP, al seu torn, augmenta mig punt passant d'un 19,6% del març a un 21,1%. Unides Podem continua en retrocés: si el febrer tenia un 13,6 % d'estimació de vot, ara en registra un 12%, perdent nou dècimes respecte el març. Ciutadans, al seu torn, augment quatre dècimes fins a un 7,6% mentre que Vox és l'únic partit de la dreta en perdre passant d'un 14,5% a un 13%. Els resultats escenifiquen, però, que els de Pablo Casado no sumen tots els suports que perd el partit ultra.

651x710

Pel que fa els partits independentistes, ERC remunta amb la gestió de la crisi i obté els mateixos resultats del febrer després d'una baixada de gairebé un punt, d'un 3,3% a un 2,4% en el baròmetre del març. Junts per Catalunya també creix dues dècimes fins a un 1,4% La CUP, al seu torn, augmenta una dècima fins a un 0,6%, lluny encara de l'1% de les últimes eleccions espanyoles.

Es tracta d'un baròmetre especial que s'ha anunciat la seva publicació als mitjans amb poc més de tres hores d'antelació i a les portes de la ronda de contactes del president espanyol amb tots els líders parlamentaris menys el líder del PP, Pablo Casado, que ha deixat la cita per a principis de la setmana que ve per intentar arribar a un "gran pacte de país" de "reconstrucció social i econòmica" després de la crisi del coronavirus. Aquest cop l'enquesta no s'ha fet porta a porta, com és habitual, sinó que de forma telefònica per evitar contagis.

Gairebé un 90% creu que cal unitat política

La mostra assenyala que un 87,8% dels espanyols creuen que els partits haurien de donar suport al govern i deixar les crítiques per a més endavant i un 91,4% defensa que en aquest moment caldria prioritzar un "gran acord" per fer front a la crisi generada pel coronavirus, és a dir, a recepta que ha proposta Sánchez -l'enquesta dirigeix les preguntes justament en aquesta direcció-. De fet, el president del govern espanyol obté una aprovat just pel que fa la gestió del coronavirus, una nota remarcable tenint en compte que els líders polítics no acostumen a superar el quatre. El líder de l'oposició, Pablo Casado, obté un 4,2, el segueix la de Ciutadans, Inés Arrimadas, amb un 3,9, i just després el vicepresident segon i líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, amb un 3,8 i el de Vox, Santiago Abascal, obté només un 2,8. També hi ha un aval generalitzat a la màxima del govern de Sáchez d'actuar segons la recomanació dels experts (d'un 88,5%).

Segons l'enquesta, la crisi no s'estaria solucionant de forma molt diferent si Casado estigués al capdavant del govern espanyol. Gairebé la meitat consideren que hauria estat més o menys igual. El que està clar és que gairebé tothom pronostica que la situació derivarà en conseqüències econòmiques molt greus (un 80,3%).