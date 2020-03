El coronavirus també paralitza la política espanyola

El coronavirus també ha infectat la política espanyola. El Congrés ha entrat en un terreny incert després de suspendre per primera vegada una sessió plenària per raons de salut pública. També és inèdit que estigui sobre la taula suspendre un procés electoral com les anticipades previstes per al 5 d’abril a Galícia i al País Basc. En un mes clau per a la renovació de les cúpules dels partits espanyols, tant Ciutadans com Podem ja han anunciat la suspensió dels seus congressos, previstos a Madrid per a aquest cap de setmana i el següent, respectivament. Mentrestant, a Catalunya el Parlament ha mantingut l'activitat aquesta setmana i té la intenció de celebrar el ple de pressupostos de la setmana que ve. De fet, en el moment de tancar aquesta edició, el PSC era l'únic dels partits catalans que havia suspès tots els actes.

La decisió de Vox de celebrar el seu acte diumenge passat malgrat les advertències ha estès el pànic al partit arran del positiu del número dos de la formació ultra i diputat al Congrés, Javier Ortega Smith. Aquest dimecres dos diputats més comunicaven que estaven contagiats per la Covid-19, un a Andalusia, que ha portat a tancar el parlament autonòmic, i un altre a les Corts Valencianes. I s’hi sumava un pes pesant dins del PP: l’exministra de Sanitat i expresidenta del Congrés, Ana Pastor, que ha confirmat a través de Twitter que també està contagiada. "Estic perfectament bé, sense febre ni altres símptomes", ha assenyalat.

PP i Cs reclamen explicacions

La treva que havia donat l'oposició al govern de coalició pel virus s'està esgotant, i en la mesura que s'estén el nerviosisme a Madrid augmenten les crítiques al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que fins dimarts no va sortir a donar explicacions públiques des de la Moncloa. Després que el seu equip assegurés durant dies que la situació estava sota control –fins i tot esperonant a anar a la manifestació del 8-M– i lloés la fortalesa del sistema sanitari, el tancament de les escoles a Madrid i la recomanació del teletreball han posat en qüestió la gestió de l'executiu, obligat a entendre's amb el govern del PP i Ciutadans a la Comunitat de Madrid.

La presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, no va tenir problemes en comparèixer al mateix temps que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, per anunciar les mesures dràstiques de "contenció reforçada". I avui advertia que "Madrid no es tancarà per ordre del govern regional", rentant-se'n les mans davant d'una possible acció més restrictiva.

PP i Ciutadans insisteixen en demanar la compareixença de Sánchez al Congrés per explicar la gestió de la crisi. De moment, per demà només està prevista la d'Illa a la comissió de Sanitat i tot seguit la junta de portaveus haurà de decidir què fa amb les sessions plenàries perquè el poder legislatiu no quedi escapçat. Una de les opcions que hi ha sobre la taula és convocar diputacions permanents en lloc de plens, ja que en aquests casos només hi ha la representació de 50 membres (en comptes de 350), que es podrien posar més espaiats per evitar contagis, de la mateixa manera que s'ha recomanat a les empreses. Les diputacions permanents només funcionen durant els períodes no hàbils, és a dir, l'agost i el gener.

L'altra conferència de presidents

Sánchez reclamava dimarts unitat als partits, independentment del color, per afrontar la crisi. Des del PP, en canvi, censuraven que hagués trucat a tots els líders europeus, però no al de l'oposició. El president espanyol ha acabat cedint, però primer ha prioritzat una reunió telemàtica amb tots els presidents autonòmics de cara a dissabte. Serà una solució inèdita que pot unir el que no s'ha aconseguit en anys: celebrar una conferència de presidents amb els representants de totes les comunitats. L'última va ser al Senat el 2017 amb Mariano Rajoy i no hi van anar ni el llavors president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ni el lehendakari Íñigo Urkullu.

De cara a dilluns Sánchez ha convocat tots els partits amb representació parlamentària al Congrés per consensuar les mesures que hi ha sobre la taula. No ha donat prioritat, doncs, en cap cas a Pablo Casado. Es reunirà amb tots els grups independentment del pes a la cambra. El PP demana que no es tanqui el Congrés mentre sí que defensa suspendre les eleccions a Galícia i Euskadi. "El coronavirus està per sobre d'aquestes eleccions", va dir ahir el líder popular. Si fos així, la decisió final estaria en mans de la Junta Electoral Central (JEC).

A Catalunya el president de la Generalitat, Quim Torra, ha decidit seguir l'exemple de Sánchez i també comparèixer aquest dimecres per explicar la situació d'alerta pel coronavirus. El debat sobre el conflicte polític Generalitat-Estat, de moment, ha quedat en un segon pla, tot i que des del Govern pressionen per mantenir la segona reunió de la taula de diàleg, encara que sigui per via telemàtica.