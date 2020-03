Primer contagi al govern espanyol: Irene Montero dona positiu per coronavirus i tot l'executiu es fa les proves

El coronavirus ha arribat al govern espanyol. La ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha donat positiu i en conseqüència també està aïllada la seva parella i vicepresident segon, Pablo Iglesias, líder d'Unides Podem. Tot l'executiu es farà les proves durant el matí i aquesta tarda se sabran els resultats, informa la Moncloa en un comunicat. Aquest dijous es reunirà el consell de ministres a les 12.30 h per aprovar el pla de xoc econòmic només amb els ministres imprescindibles i la resta de reunions passaran a ser telemàtiques. També les preguntes que facin els periodistes.

La primera cita telemàtica ja serà la d'aquesta tarda del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, amb els agents socials, patronals i sindicats, prevista per a les cinc. Segons informa la Moncloa, el mateix Sánchez compareixerà en roda de premsa un cop s'acabi el consell de ministres. El govern espanyol no aclareix com es faran les preguntes dels periodistes de manera telemàtica. També estava prevista una compareixença al migdia del ministre de Sanitat, Salvador Illa, a la comissió de sanitat del Congrés que s'ha ajornat sine die, segons ha informat el ministeri.

En un tuit, Montero informa que tot just ahir dimecres va començar a notar els símptomes i que ara mateix es troba bé. Assegura que continuarà treballant però des de casa. Al seu torn, Iglesias assenyala també a Twitter que tant ell com els seus tres fills estan bé i que participarà en el consell de ministres a distància seguint les recomanacions sanitàries.

Ayer noté síntomas. Me han hecho la prueba del COVID-19 y he dado positivo. Voy a permanecer en casa con mi familia y desarrollando mi trabajo por medios telemáticos hasta que lo indiquen las autoridades sanitarias. Me encuentro bien. — Irene Montero (@IreneMontero) March 12, 2020

Ayer le hicieron la prueba del Coronavirus a Irene Montero y ha dado positivo. Por indicación de las autoridades sanitarias, yo también participaré en el #CMin a distancia y me quedaré en casa hasta saber el resultado de mi prueba. Tanto Irene como los peques y yo estamos bien — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) March 12, 2020

La ministra Irene Montero ja no va participar ahir dimecres en la reunió preparatòria del consell de ministres per perfilar el pla de xoc econòmic que s'aprova avui. De fet, no havia fet cap compareixença pública des de diumenge, quan va participar en la marxa del 8-M a Madrid i va animar públicament totes les dones a fer-ho. El consell de ministres de la setmana passada va aprovar enmig d'una enorme polèmica entre els socis de la coalició, Unides Podem i el PSOE, l'avantprojecte de llei de consentiment sexual, coneguda com la llei del 'sí és sí'. L'equip de Montero va airejar públicament les diferències tant amb la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, i extitular del departament d'Igualtat com també amb el ministre de Justícia. Sánchez va haver d'acabar intervenint-hi per posar pau.

La Covid-19 ha paralitzat la política espanyola: el Congrés ha suspès els plens aquesta setmana i estava prevista per aquest migdia una reunió de la junta de portaveus per decidir com es mantenia el poder legislatiu en plena crisi, que ara està en dubte. Tampoc és clar si se celebraran les eleccions a Galícia i el País Basc previstes per al 5 d'abril perquè la campanya s'hauria de produir en plena etapa de contenció reforçada. Podem i Ciutadans també han suspès els congressos per renovar les cúpules. El Parlament de Catalunya encara no ha paralitzat l'activitat però ho debatrà demà divendres.

El primer polític en anunciar que havia donat positiu va ser el número dos de Vox, Javier Ortega Smith. Dimecres el van seguir dos diputats més del seu partit, un d'Andalusia –que també ha suspès l'activitat parlamentària– i la portaveu del partit ultra a les Corts Valencianes. S'hi va sumar l'anunci de l'expresidenta del Congrés i exministra de Sanitat, l'actual diputada del PP Ana Pastor, que està aïllada a casa i evoluciona favorablement.