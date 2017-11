Correa aprofita el seu últim torn de paraula a la Gürtel per demanar que s'indulti Baltasar Garzón

El judici per la Gürtel ha quedat definitivament vist per a sentència. El presumpte cap de la trama, l'empresari Francisco Correa, ha fet ús del seu últim torn de paraula en la 125a sessió del judici per oferir la seva "absoluta col·laboració" per esclarir els fets i demanar que l'alliberin de la presó preventiva. En una intervenció de menys de mitja hora, Correa ha sorprès amb una última petició. "Com a ciutadà espanyol, sol·licito l'indult del jutge Baltasar Garzón", ha assenyalat, en referència al magistrat apartat de la carrera judicial després de destapar la causa que precisament l'implica. Correa ha considerat que Garzón ha estat "injustament inhabilitat". "És una víctima més, com jo", ha apuntat, i ha considerat que se'l va cessar per motius "polítics i no jurídics".

Abans Correa ha aprofitat l'últim torn de paraula per defensar que va actuar com a simple intermediari per a empreses privades perquè aconseguissin adjudicacions públiques, però que no va cobrar de l'erari públic per aquest fet. "L'administració pública no adjudicava 15 milions en lloc de 6 per beneficiar Correa. No s'ha augmentat la xifra del pressupost, no anava així. Em pagava la comissió, l'empresa privada", s'ha defensat l'empresari, que ha denunciat les "mentides" que s'han explicat a la premsa sobre ell i ha apuntat que "no coneixia" la persona que adjudicava els contractes.

Correa ha admès que no sap si aquest 'modus operandi' suposa incórrer en tràfic d'influències o si és un comportament delictiu, però ha deixat clar que presidents espanyols i ministres "actuen d'aquesta manera". "Treballen perquè les empreses espanyoles siguin les adjudicatàries en altres països, i no les alemanyes o les angleses", ha afirmat. A més, Correa ha defensat la seva carrera empresarial i ha assegurat que els seus inicis no estan "vinculats al PP" ni orientats a "delinquir".

El que sí que ha reconegut l'empresari és que ha comès irregularitats fiscals, com fer factures falses per poder cobrar. Ara bé, ha defensat que s'haurien de fer presons "per a tothom que surt als papers de paradisos fiscals", en referència a la llarga llista de personalitats que eludeixen impostos.

"No em fugaré"

En una situació física empitjorada després de més de quatre anys en presó preventiva, Correa ha insistit a demanar sortir de la presó. "No em fugaré, vull col·laborar i agilitzar les coses", ha asseverat per mostrar la seva predisposició a col·laborar amb la fiscalia, que demana 125 anys de presó per a ell. "No se sosté, el risc de fuga: vaig assistir diàriament al judici de València i al d'aquí fins que vaig entrar a la presó", ha exposat Correa, que ha criticat el tracte diferencial amb ell mateix i els seus col·laboradors Pablo Crespo i Álvaro Pérez, 'el Bigotes', també empresonats.