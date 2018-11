Cosidó culpa el PSOE de la renúncia de Marchena i assegura que no s'ha plantejat dimitir “en cap moment”

El portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosidó, ha assenyalat aquest dimarts que no s'ha plantejat dimitir "en cap moment" i ha culpat el govern espanyol del conflicte obert sobre la renovació judicial després que el jutge del Tribunal Suprem Manuel Marchena, candidat acordat entre el PP i el PSOE per presidir el CGPJ i el mateix Suprem, hagi renunciat a aquests dos càrrecs per mantenir-se a la presidència de la sala segona, que jutjarà els presos polítics en el judici que ha de començar a partir del gener de l’any que ve.

En declaracions als mitjans després de la Junta de Portaveus al Senat, Cosidó ha matisat que tot i la publicació de la seva conversa, el procés "venia ja danyat i contaminat" després de la filtració per part del PSOE del nom del candidat a president del CGJP. "La incidència del WhatsApp ha estat molt menor", ha reiterat mirant de treure ferro als seus controvertits comentaris en el grup de Whattsapp dels populars del Senat en què es vantava de controlar la sala segona des del darrera i culpant-ne directament els socialistes.

Cosidó ha remarcat que sent que té el suport tant del president del PP, Pablo Casado, com del grup parlamentari i ha afegit que lamenta que els seus missatges s'hagin filtrat ja que en una conversa privada el to no és el mateix que el que pugui utilitzar-se en públic. A més, ha deixat clar que el seu partit “és independent” i que les peticions de dimissió d'“aquells que van propiciar la moció de censura a Mariano Rajoy” tenen “molt poca influència” en el seu partit.