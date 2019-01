Cosidó nega haver mantingut contacte amb l'excomissari Villarejo

El portaveu del PP al Senat i ex director general de la Policia Nacional entre 2012 i 2016, Ignacio Cosidó, ha negat avui haver mantingut contacte amb l'excomissari José Manuel Villarejo i ha afirmat que acudirà a declarar si ho demana el jutge que instrueix el cas Tàndem. En roda de premsa, Cosidó ha respost d'aquesta manera a les preguntes dels periodistes sobre una informació publicada al 'El Mundo' que afirma que el portaveu del PP a la cambra alta va ordenar el 2013 a Villarejo espiar l'extresorer del seu partit Luis Bárcenas.

El responsable popular ha reiterat que mai ha tingut relació ni s'ha reunit amb l'excomissari, i, per tant, "difícilment" li va poder encarregar o ordenar res quan no hi ha tingut "absolutament cap relació", ha subratllat. Ha apuntat que per afirmar això sobre el comissari ja jubilat "cal estar molt segur", ja que, segons ha precisat, ha quedat demostrat que l'exresponsable policial tenia per costum gravar totes les converses que mantenia.

De la mateixa manera, ha indicat que no és la primera vegada que Villarejo el denuncia o declara en seu judicial que li ha ordenat alguna cosa, tot i que ha precisat que totes aquestes causes han sigut sempre arxivades o no s'han tingut en compte. També ha dit que no pot fer cap tipus de valoració respecte a les acusacions de l'expolicia revelades per 'El Mundo', pel fet que es tracta d'un sumari secret i no el coneix "més que per un mitjà de comunicació". Cosidó ha mostrat igualment la seva confiança en l'estat de dret i en el sistema judicial, i ha conclòs apuntant que, "a dia d'avui", no preveu una possible dimissió si és investigat dins del cas Tàndem.