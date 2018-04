Cospedal, en la convenció del PP marcada per l'afer Cifuentes: "Hem de defensar els nostres"

La secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, ha dit aquest divendres que el PP ha salvat "la unitat d'Espanya davant de l'intent de cop d'Estat de l'independentisme", en una de les poques ocasions que un ministre del govern es refereix al Procés com un cop. En la convenció que el PP celebra a Sevilla, la també ministra de Defensa ha asseverat que "si avui Espanya segueix sent Espanya és gràcies al govern" espanyol de Mariano Rajoy.

La ministra ha estat l'encarregada d'obrir les jornades, que s'allargaran fins diumenge, i que tenen l'objectiu de rearmar el PP ideològicament i intentar frenar l'ascens de Ciutadans. En aquest sentit, ha dit que les banderes del PP són "el patriotisme constitucional, la unitat d'Espanya i la ciutadania europea", a més de "la garantia de pensions dignes, o la igualtat "entre homes i dones i també entre andalusos i catalans". L'intent de rearmament ideolològic, però, ha començat travat per dues males notícies que preocupen i molt al si de la formació conservadora i que estan centrant l'atenció en la convenció: l'alliberament de Carles Puigdemont per part de les autoritats alemanyes, i l'afer del màster de Cristina Cifuentes, que minuts abans de l'inici de la convenció ha deixat clar que no pensa dimitir. Cospedal no s'ha referit directament al màster de Cifuentes, però si de manera velada, quan ha dit: "No podem permetre que ens robin les nostres banderes. Hem de defensar el què és nostre i els nostres".

També ha lamentat que "sembla mentida" que "alguns temes" tinguin tant rebombori mediàtic i "d'altres" no: "Intentaran desacreditar-nos i fer-nos joc brut, que arribem a les urnes desmoralitzats, però no ho aconseguiran".

Cospedal s'ha marcat l'objectiu de guanyar les eleccions del maig que ve, autonòmiques i municipals, i ha dirigit paraules directes als "companys de Catalunya" que reben "l'afecte" de la resta de militants populars, i s'ha referit també al PP de Balears: "Que no volen ser colonitzats [en referència, probablement, al catalanisme]". I ha fet autocrítica en què el PP "potser" no ha sabut comunicar bé en els nous mitjans, però ha matisat: "No passa res, tenim tot el temps del món".

Segons ella, el PP és l'únic partit que "té un projecte per Espanya", i tenen "garanties i avals" als governs que ostenten. La secretària general del PP s'ha dirigit a Ciutadans quan ha dit que un "projecte polític no és tenir només bones intencions" ni "fer-se cops de pit a la televisió i dir el què s'ha de fer", perquè segons ella això és una cosa diferent a "tenir el valor" d'aplicar per exemple el 155. "El nostre partit ni viu pendent cada dia de la previsió meteorològica del que diran les enquestes l'endemà", ha dit, també referint-se al partit d'Albert Rivera.