Cospedal titlla de "difamador" el Bigotes i assegura que el seu marit no va pagar diner negre al PP

La secretària general del Partit Popular i ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha acusat Álvaro Pérez, el Bigotes, de ser un "difamador" i ha assegurat que és "absolutament fals" que el seu marit, Ignacio López del Hierro, participés en la presumpta trama de pagaments en diner negre al PP.

"Aquesta afirmació és absolutament falsa i ell (el Bigotes) ho sap, i el que no entenc és per què ho va fer. Està acreditat que és fals", ha defensat de Cospedal en declaracions a Onda Cero per negar que el seu marit aparegui en els papers de l'extresorer del PP Luis Bárcenas.

La ministra de Defensa ha considerat un "disbarat" vincular López del Hierro amb la trama Gürtel, quan després d'una dècada d'instrucció del cas, no ha estat cridat a declarar pel jutge, "ni està acreditat de cap manera" que els apunts de Bárcenas es refereixin a ell. No obstant, la secretària general del PP ha afirmat que el seu marit estaria disposat a acudir a la comissió d'investigació del Congrés si ho demanen els grups polítics. "Quan un té la veritat de la seva banda, no té cap inconvenient. Però em semblaria una infàmia", ha afegit.

La número dos del PP ha criticat els partits que han donat per bones les acusacions del Bigotes, tot i que "està acreditat que són falses". "En política, no tot s'hi val. Em preocupa que facin mal al meu marit", ha afirmat la mà dreta del president espanyol Mariano Rajoy.