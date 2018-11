Cospedal sospesa el seu reingrés com a advocada de l'Estat

L'ex secretària general del Partit Popular i exministra de Defensa María Dolores de Cospedal estudia la possibilitat de reingressar com a advocada de l'Estat després de deixar la política, segons Europa Press. Cospedal es planteja aquesta opció després que avui hagi presentat formalment la renúncia a l'escó que ocupava al Congrés i una setmana després d'anunciar que deixava la política arran de la polèmica per les gravacions de l'excomissari Villarejo que va fer públiques el portal digital Moncloa.com.

Altres fonts pròximes a l'exministre també apunten que Cospedal pugui acabar a l'empresa privada i que ara estigui obligada a sol·licitar el seu reingrés com a funcionària després de més d'una dècada dedicada a la política. Va començar sent consellera de Transports i Infraestructures amb Esperanza Aguirre el 2002, va ser presidenta de la Comunitat de Castella-la Manxa, secretària general del Partit Popular i ministre de Defensa.

Ara fa més d'una setmana que Cospedal va fer públic un comunicat en què defensava l'actuació que ha acabat amb la seva carrera política. Va assegurar per Twitter que no té "res" de què avergonyir-se, ja que es va preocupar per conèixer, "dins dels límits de la llei", la "problemàtica" en què estava endinsat el partit després de sortir a la llum el cas Gürtel. També va llançar un missatge al PP: "Sempre he pensat que un partit que no és capaç de defensar els seus quan estan sent injustament atacats no pot esperar que els ciutadans confiïn amb ell".