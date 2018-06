Cospedal és partidària de conformar una candidatura única després de la primera votació per liderar el PP

La candidata a succeir Mariano Rajoy al capdavant del PP María Dolores de Cospedal s'ha mostrat aquest dilluns, en una entrevista a 'Onda Cero', partidària que "després de la primera votació" per decidir el nou líder del partit, el 5 de juliol, es formi "una candidatura única", encara que ella quedi segona, amb l'objectiu d'afavorir un partit "fort i unit".

En el mateix sentit, Cospedal ha negat que existeixi polèmica amb Soraya Sáenz de Santamaría, que també es presenta a les primàries: "No hi ha confrontació personal ni debat intern de persones", ha assegurat. En el mateix sentit, ha reivindicat el PP com "el partit de centredreta": "No hem d’intentar ser la còpia de ningú, som l’original", ha assegurat, "per si algú, o alguna, ho creu", ha dit en al·lusió tant a Santamaría com als altres candidats a liderar el partit.

Fent un repàs sobre els fets que han fet perdre influència i vots al PP en els últims anys, Cospedal ha apuntat al fet que Rajoy ha "hagut de governar en temps de crisi i prendre mesures que no agradaven en absolut": "Això ens ha passat factura, i els casos de corrupció ens han fet un mal enorme". En el mateix sentit, la candidata ha lamentat que no s'apliqués el 155 abans: "Ens hauria agradat aplicar-lo, però els altres partits –PSOE i Cs– no van voler; hi ha hemeroteques", ha sentenciat.