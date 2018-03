Cospedal defensa que la Unió Europa sols té futur si es preserva la unitat dels estats

La ministra de Defensa i secretaria general del Partit Popular espanyol, María Dolores de Cospedal, ha inaugurat aquest matí la trobada que el Grup Popular Europeu celebrarà avui i demà a València. Amb un llaç lila a la solapa, de Cospedal ha iniciat el seu parlament llegint un manifest consensuat pels conservadors europeus amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona. El text reclama la "necessària" millora dels sous de les dones i un accés més fàcil a les guarderies escolars, així com la garantia dels drets reproductius. "És del tot increïble que les dones ben formades guanyen menys que els homes", ha subratllat de Cospedal, que també ha afegit que aquesta situació provoca "pensions un 40% més baixes”. La dirigent popular ha tancat la seva intervenció reclamant la fi de “la violència física, domèstica i sexual”.

Les paraules més dures de Cospedal s’han produït en referència a la situació a Catalunya, on la secretaria general del PP ha tornat a reclamar una Europa unida. La secretaria general dels populars espanyols ha assegurat que la UE sols prevaldrà si “es manté unida”. “És la lliçó que vam aprendre en les dues guerres mundials, la lliçó de no aprofundir en les diferències i que el futur és més pròsper si estem junts. Tot això és el que no volen veure aquells que només veuen els seus interessos partidaris. Dividir és tornar endarrere", ha afirmat de Cospedal.

La també ministra de Defensa ha assegurat que a Espanya "patim un desafiament intolerable de tots aquells que volen fracturar la societat catalana i, així, dividir Espanya. Tot, aixafant la sobirania espanyola”. La número dos del PP ha conclòs la seva intervenció defensat les mesures del govern espanyol sobre Catalunya i ha agraït el suport rebut per part del Partit Popular Europeu a les polítiques de Mariano Rajoy.