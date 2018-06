Cospedal: "Jo hauria aplicat abans el 155 i hagués intervingut TV3"

L'exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha explicat que ha triat Catalunya per fer el seu primer acte de campanya per presidir el PP per defensar la unitat d'Espanya i per deixar clar que ella hauria estat més dura a l'hora de combatre el Procés. "Jo hauria aplicat abans el 155 però el nostre president no volia que ho féssim sols per buscar el suport del PSOE i de Ciutadans perquè era un desafiament a l'Estat", ha destacat, abans d'afegir que li hauria agradat que "TV3 hagués estat intervinguda perquè no hi hagués un aparell de propaganda i d'odi".

Cospedal, que no s'ha estat de subratllat els suposats atacs que han rebut dirigents del PP català per defensar la unitat d'Espanya i estar en contra del Procés, ha advertit que ella és la garantia que Catalunya no s'independitzarà si es converteix en la nova presidenta dels populars. "Volia començar a Catalunya perquè si jo sóc presidenta del PP cap estratègia o artimanya permetrà que Catalunya se separi d'Espanya", ha sentenciat per ressaltar que "Catalunya és Espanya i Espanya és Catalunya".

La candidata ha marcat distàncies amb la proposta del PSOE de reformar la Constitució. "La solució al conflicte de Catalunya és la Constitució i l'Estatut perquè l'Estatut permet la major descentralització de tota Europa", ha afirmat Cospedal, que ha opinat que Escòcia o el Quebec "volen la meitat de les competències que té Catalunya". Després de ressaltar que "Espanya és la nació més antiga d'Europa", l'exministra de Defensa ha carregat amb duresa contra el president Quim Torra per denunciar el paper del rei el 3-O. "Torra ha de ser el president de tots els catalans i ahir ens va fer sentir vergonya a Tarragona", ha assenyalat.

La candidata ha criticat que Pedro Sánchez sigui el nou president espanyol gràcies al suport del partits independnetistes o de Bildu. "Ni Puigdemont ni Torra aconseguiran acabar amb aquesta nació", ha etzibat abans de denunciar que "no sabem quina és la finalitat de la reforma constitucional que volen portar a terme i més quan en un lloc diuen una cosa i en un altre canvien de posicionament".

En un acte a la seu dels populars a Barcelona, davant d'un centenar llarg d'afiliats, entre els quals el president del grup municipal del PP a Barcelona, Alberto Fernández Díaz, o l'exportaveu del PP al Parlament, Dolors Montserrat, la candidata a succeir Mariano Rajoy al capdavant de la formació conservadora ha destacat que som "el centre-dreta que defensa una Espanya unida, forta i plural sense complexes". Sota el lema 'Primero el PP', Cospedal ha reconegut que s'han comès errors, però ha matisat que "qui fa moltes coses s'equivoca" per treure ferro als problemes que ha tingut el PP. "Hem tret de la crisi a Espanya dos cops per culpa dels socialistes, que van dividir el país entre bons i dolents", ha destacat.

Cospedal ha fet una defensa aferrisada del partit. "Reivindico l'orgull de ser del PP, ens han volgut treure del mapa polític, però no amagarem el cap sota l'ala", ha remarcat. Amb tot, ha reconegut el mal que els hi han fet els casos de corrupció. "Hem tingut alguns delinqüents, però ja són tots fora del PP, aquí està el PP", ha afegit per subratllar que els dirigents acusats de corrupció han estat expulsats de la formació.

Cospedal, que té el suport d’alguns pesos pesants del PP català com l'exministra de Sanitat, Dolors Montserrat, que és la portaveu de la seva candidatura, l’exlíder del PP a Catalunya Alícia Sánchez-Camacho o l'actual president del partit, Xavier García Albiol, que, tot i no posicionar-se obertament a favor de cap nom, sempre ha estat pròxim a la fins ara secretària general popular, ha demanat unitat després de les primàries. "Hem de sortir més units del congrés, no l'hem de fracturar, que surti unit", ha proclamat la candidata davant la cursa electoral que s'inicia avui.

Precisament, l'exministra de Sanitat, Dolors Montserrat, portaveu de la seva candidatura, ha obert l'acte per destacar que allà on es presenta la candidata, María Dolores de Cospedal, guanya en al·lusió als comicis en què s'ha imposat a la comunitat de Castella-La Manxa. "També li dono suport perquè sempre defensa l'honorabilitat del PP", ha afegit, després de destacar que "sempre ha donat la cara pel partit i en llocs tan complicats com Catalunya, on se segueix fustigant als que no som independentistes". Montserrat també ha subratllat com un valor de Cospedal que sigui dona. "El PP sempre ha defensat la igualtat i el talent de les dones i les primeres presidents autonòmiques, del Senat o del Congrés han estat del PP", ha remarcat enmig dels crits dels assistents de "presidenta, presidenta!".