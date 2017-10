Costa Cruceros adverteix els seus clients de possibles "disturbis civils" a Barcelona

Costa Cruceros ha repartit entre els creueristes que visiten Barcelona un fullet en el qual els alerta que poden produir-se "disturbis civils" a la capital catalana, segons ha avançat 'El País'.

"Es poden produir manifestacions anunciades amb poca antelació o sense previ avís", diu la circular, que recomana als passatgers que no facin fotografies als protestants ni tampoc a la Policia per "no provocar reaccions violentes". Així, Costa Cruceros demana als passatgers que "evitin barrejar-se amb grans concentracions polítiques a prop dels edificis del Govern, dependències de les forces de seguretat i llocs simbòlics".

Fonts de la naviliera han explicat a Europa Press que "aquests consells són tan sols una mesura preventiva", i que també s'ha dut a terme, a banda de la capital catalana, a més destinacions i ports de tot el món.

"És un estàndard corporatiu que apliquem sobre la base de diverses fonts i agències, i organitzacions de seguretat de rellevància nacional i internacional, per informar de manera apropiada passatgers i tripulants de qualsevol risc potencial, fins i tot quan està en un estat molt latent", han asseverat les mateixes fonts.