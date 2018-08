Costa assegura que els diputats suspesos poden recórrer a la mesa per reclamar el seu sou

Els diputats suspesos pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena no cobren el seu sou des del 13 de juliol. La decisió la va prendre l'Oïdora de Comptes i Tresoreria del Parlament -un càrrec que ocupa una funcionària- i que no va passar en cap moment per la mesa de la cambra. És precisament aquest òrgan del Parlament al qual els diputats suspesos podrien recórrer si volen reclamar el seu sou. Així ho ha explicat aquest dimarts el vicepresident primer de la mesa del Parlament, Josep Costa, des de la Universitat Catalana d'Estiu.

Ara bé, la mesa hauria de decidir si és l'òrgan competent per resoldre aquesta qüestió o, per contra, hauria de derivar-ho a un altre òrgan parlamentari. "La mesa hauria de diferir-ho a l'òrgan competent si es decideix que la mesa no ho és", ha explicat Costa. De tota manera, el vicepresident primer de la cambra catalana assegura que no cap dels diputats suspesos han reclamat aquesta retribució: "No tinc coneixement oficial que ells hagin fet cap queixa".

La suspensió dels diputats processats per rebel·lió va provocar un enfrontament entre JxCat i ERC per la manera com havia d'encaixar a la cambra catalana. Fins al punt que es va suspendre l'últim ple del mes de juliol perquè no hi havia acord sobre com s'havia de procedir per aplicar aquesta suspensió. "No tinc cap novetat al respecte", ha assegurat Costa que, de tota manera, ha assegurat que estan parlant sobre aquesta qüestió, tot i que "no ha estat una prioritat aquests dies". "Tenim marge fins a l'octubre", ha reconegut, que és quan està previst que se celebri el primer debat de política general al Parlament.

"S'està imposant un estat d'excepció"

Costa ha participat en un acte titulat 'Justícia i conflicte polític' i on ha assegurat que l'estat espanyol està "imposant un estat d'excepció per impedir" la independència "sense haver-lo declarat". En aquest sentit, ha assegurat que "l'única garantia que ens queda és la justícia internacional" i ha posat d'exemple la retirada de les euroordres per part de Llarena.

El vicepresident primer de la cambra catalana ha compartit taula amb un dels advocats de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell. Raimon Tomàs ha assegurat que la justícia espanyola ha vulnerat totes les "garanties jurisdiccionals". "La causa del Tribunal Suprem és el producte de totes les causes prèvies", ha assegurat el lletrat, que ha admès que es tracta d'una causa "amb un marc d'indefensió continu".

En aquest sentit, Tomàs ha afirmat que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha preparat una instrucció "ad hoc" per argumentar el processament per rebel·lió. L'advocat ha denunciat que no poden accedir a tota la informació de la causa i ha assegurat que només la fiscalia la té "a vista d'helicòpter". Per tot plegat, Tomàs pronostica que el judici -que no preveu fins passat el mes de novembre- no serà "just".