Creuament d'acusacions de nepotisme entre el PP i el govern espanyol

El Partit Popular havia demanat una compareixença urgent de la ministra d'Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero, perquè donés explicacions sobre els nomenaments d'alts càrrecs en les empreses que formen part de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI). I les declaracions de la ministra s'han intentat centrar a defensar de la manera més descriptible possible el currículum de tots els nomenaments. Però, davant les acusacions del PP, la ministra no ha pogut evitar embrancar-se en un creuament d'acusacions de nepotisme amb el partit polític que havia governat anteriorment.

"Si coneix el cas d'algun familiar que s'hagi nomenat en aquest govern, digui'm-ho; del PP jo sí que n'hi puc dir algun, com ara José Ramón Bujanda, que va ser nomenat president de Saeca i era el cunyat de l'exministre d'Agricultura Miguel Arias Cañete", ha etzibat la ministra Montero, que ha defensat el dret dels executius a nomenar perfils que siguin considerats "idonis" per al seu projecte. "Vostès també ho fan, vostès s'envolten dels professionals considerats més adequats i no entenc per què ens ho retreuen a nosaltres", ha insistit Montero.

En la seva compareixença, la ministra ha descrit de dalt a baix els currículums de Vicente Fernández Guerrero (president del SEPI), Juan Manuel Serrano Quintana (president de Correus), José Vicente Berlanga Arona (president d'Enusa), Juan Andrés Tovar Mena (president de Cetarsa), María Luisa Faneca (presidenta de Saeca), Óscar López Águeda (president de Paradores Nacionales) i Iván García (president de Seacsa).

I si bé la ministra ha defensat que tots eren professionals "idonis" i que els nomenaments són "perfectament legals", partits com el PP i Ciutadans li han retret la "politització" de les administracions públiques i li han preguntat si el càrrec més idoni per dirigir una empresa com Correus és el d'un exassessor de Pedro Sánchez. A més, la ministra ha aconseguit evitar parlar d'un dels nomenaments polèmics en l'àmbit econòmic, el de Begoña Gómez, la seva esposa, com a directora del Centre per a Àfrica de l'Institut d'Empresa.

Mentre Ciutadans plantejava la qüestió com un problema crònic de l'economia espanyola, Podem, que lluita per fer-se veure com el soci clau del govern de Sánchez, ha deixat anar una llarga llista de nomenaments de confiança dels governs del PP, sota la mirada còmplice de la ministra d'Hisenda, que ha acabat per admetre que cal fer una reflexió i determinar de manera correcta quins són els alts càrrecs que han de quedar sotmesos a un procés d'oposició pública i quins han de ser de confiança. Però no s'ha estalviat l'atac: "Vostès poden presumir dels seus nomenaments? Si ha detectat algun cas il·legal o de nepotisme al govern del PSOE denunciï-ho".