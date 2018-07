Unes Creus marcades per la repressió i l’1-O

Més que mai l’entrega de les Creus de Sant Jordi va connectar amb el significat i el simbolisme de la llegenda del patró de Catalunya. I d’aquí, amb les turbulències polítiques dels últims mesos. El mandat de l’1-O, la repressió de l’Estat i l’existència de presos polítics i exiliats van ocupar el primer pla. L’aplicació del 155 va fer perillar l’entrega de les Creus, que finalment van poder atorgar el Govern a l’exili i el Govern sortit del 21-D. Així ho va recordar, just a l’inici, la consellera de Cultura, Laura Borràs, que va recalcar el caràcter paritari de les distincions.

L’acte, amb cert retard per les cues que es van formar fins que van obrir el Palau de la Música, va tenir un grapat de moments emotius. Un va ser quan la dona de Josep Rull, Meritxell Lluís, com a representant de l’Associació Catalana pels Drets Civils, va recollir la distinció. Immediatament els assistents al Palau es van posar drets, amb crits de “llibertat” i aplaudiments compassats. El Govern en ple, juntament amb l’expresident Mas i l’expresident del Parlament Joan Rigol, s’hi van sumar. L’expresident de la Generalitat José Montilla, al costat de Mas, no va secundar la proclama i va fer només els aplaudiments de cortesia. L’altra gran ovació, amb el públic novament dret, va ser per a Open Arms. La presentadora Estel Solé no va poder acabar la lectura del text que explicava el motiu de la distinció.

Trenta personalitats d’àmbits molt diversos de la cultura i representants de 24 entitats van recollir les més altes distincions de la Generalitat, amb actuacions musicals i la lectura de textos sobre Sant Jordi entremig. Dos dels distingits, la religiosa i activista social sor Lucía Caram i el músic Roger Español (per la seva defensa de l’1-O, en què va perdre un ull per l’impacte d’una bala de goma de la policia espanyola), van parlar en nom dels guardonats. “Vivim temps difícils, que ens obliguen a implicar-nos, que demanen compromís, treballar per la llibertat, la unió, el diàleg...”, va proclamar sor Lucía Caram, que va fer aixecar el públic quan va agafar-se a l’Evangeli per demanar que “s’obrin les presons injustes”. Roger Español va compartir la distinció amb tots els que l’1-O van defensar els col·legis i va enviar un prec al Govern: “L’esperit de l’1 d’octubre es basava en la unió del poble per dur a terme el referèndum. Ho hem de traslladar al nivell polític. El poble segueix dient «ni un pas enrere». Si us plau, feu-nos cas”.

El missatge final del president de la Generalitat, Quim Torra, va tenir un to especialment contundent a l’hora de reiterar el compromís “per avançar sense pauses”. “El camí que hem d’acabar” és “fer efectiva la república”. I va proclamar que “cal organitzar-nos” per donar lloc “a un nou empoderament popular” en què “el poble salvi el poble”.