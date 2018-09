L'ANC, la CUP i els CDR criden a dormir a Sant Jaume contra la manifestació de Jusapol

"Ens veiem obligats a respondre a la manifestació de Jusapol". Amb aquestes paraules la portaveu d'Arran, Adriana Roca, ha fet una crida a la ciutadania a ocupar la plaça Sant Jaume aquesta nit abans de la manifestació convocada pel sindicat policial demà, dos dies abans de l'1-O, per donar suport als agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil que van participar en l'operació Copèrnic: és a dir, en el desplegament de cossos policials provinents d'altres punts de l'Estat per participar en l'actuació policial contra el referèndum. "No podem permetre que el feixisme es passegi lliurement pels nostres carrers", ha asseverat la portaveu en la roda de premsa conjunta amb Acampada per la Llibertat, l'ANC i la seva sectorial Bombers per la República, la CUP, els CDR i Unitat contra el Racisme: "El feixisme avança si no se'l combat".

Així, el col·lectiu ha convocat la ciutadania a les 18:30h a la plaça de la Catedral, per després dirigir-se a Sant Jaume. També la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, és a la roda de premsa, en què ha afirmat que l'entitat valora "positivament aquesta iniciativa que vol preservar la dignitat d'aquesta plaça, al voltant de l'aniversari de l'1-O" i ha fet una crida a "omplir" la plaça demà. "Fins a quin nivell d’indignitat estem disposats a suportar?", es pregunta l'Assemblea en un tuit.

Al seu torn, el diputat de la CUP, Carles Riera, ha recalcat que "només amb desobediència assolirem la independència" i ha demanat "un desbordament popular dels partits i les institucions per exercir veritablement el dret a l'autodeterminació i executar el mandat de l'1-O". La CUP s'ha sumat a la convocatòria per a aquesta nit.

Per la seva banda, Acampada per la Llibertat ha organitzat una sèrie d'activitats a la Plaça Sant Jaume: "Per celebrar què bé que ens van atonyinar", asseveren un comunicat. Els CDR també s'han adherit a les mobilitzacions: "Ni oblidem ni perdonem les més de 1.000 persones feritdes l'1-O. Per totes aquelles que van posar el cos per defensar el referèndum", afirmen en un comunicat.

🔴LA PLAÇA NO DESCANSA🔴



Posteriorment a la convocatòria, l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana s'ha sumat a la iniciativa i demà seran de 10:00h a 14:00h per participar en la convocatòria 'Quatre hores de cultura'.

El departament d'Interior va anunciar ahir que demanaria que la mobilització de Jusapol modifiqués el seu itinerari per no coincidir precisament amb la concentració convocada per l'Associació Observatori de la Catalanofòbia al mateix lloc, la plaça Sant Jaume, i evitar així enfrontaments. El sindicat policial ha acceptat el canvi de recorregut en un comunicat.